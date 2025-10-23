مصادر: مفاوضات غير مباشرة بين الجيش السوداني والدعم السريع بوساطة أمريكية

قالت مصادر مطلعة للجزيرة مباشر، الخميس، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخلا في مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية في العاصمة واشنطن.

وأضافت 3 مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المفاوضات غير المباشرة بين الجيش والدعم السريع تتناول مقترحا أمريكيا يهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في السودان.

وقبل أيام، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أنه لا تفاوض مع أي جهة كانت، سواء كانت رباعية أو غيرها، في إشارة إلى رفض التفاوض عبر وسطاء بعينهم، وذلك تعليقا على تقارير بشأن جهود وساطة أو مبادرات خارجية.

لكن البرهان استدرك قائلا إن الحكومة “مستعدة للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته ووحدته، وتبعد احتمال حدوث أي تمرد“.

وأضاف البرهان: “نرحب بمن يسعى للسلام ويضع مصلحة الشعب السوداني نصب عينيه”، محذرا من قبول فرض سلام أو حكومة على شعب يرفضها.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن دماء الشهداء “غالية”، وأن البلاد ستمضي في طريق تحقيق السلام الذي يضمن كرامة السودان ووحدته، ويجري قبوله من قِبل الشعب.

كما أكد أن أي تسوية يجب أن تكون مقبولة شعبيا ولا تُفرض من الخارج.

وفي مناسبات عدة سابقة، كرر البرهان رفضه أي مصالحة مع قوات الدعم السريع التي تخوض مواجهات مسلحة مع الجيش منذ إبريل/نيسان 2023.

وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وهجرة ونزوح ملايين السودانيين.