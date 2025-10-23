نائب ترامب: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل (شاهد)

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار “صامد حتى الآن”، مشيراً إلى أن “حماس تحترم وقف إطلاق النار وكذلك إسرائيل بالرغم من بعض الخروقات”. وشدد على أن واشنطن ستواصل العمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في غزة.

وكشف فانس أن الإدارة كانت لديها “مخاوف إزاء عدم التزام نتنياهو بوقف إطلاق النار”.

قوات دولية غير أمريكية

وفيما يخص القوة الدولة المزمع تواجدها في قطاع غزة، كشف نائب الرئيس الأمريكي عن وجود “تواصل دائم مع أصدقائنا في الخليج من أجل النظر في كيفية تشكيل قوة دولية بغزة”.

وأعرب عن أمله في أن “تقود القوى الدولية جهود نزع سلاح حماس”. وأكد دي فانس بشكل قاطع أنه “لن يكون هناك جنود أمريكيون في غزة”.

موقف أمريكا من الضفة الغربية

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، شدد نائب الرئيس الأمريكي على رفض بلاده لأي إجراءات إسرائيلية أحادية لضم الضفة الغربية. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكن سعيدة بقرار الكنيست الأخير المتعلق بالضفة.



مراحل إعادة الإعمار

وفيما يتعلق بالمستقبل طويل الأمد لقطاع غزة، أعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تطلعاته لإعادة الإعمار والتعافي، مشيراً إلى أن الأمر سيتم على مراحل.

وتوقع دي فانس إعادة إعمار رفح في غضون عام أو عامين، مضيفاً أن الأمل يكمن في أنه “بعد عامين سيكون نصف مليون شخص يعيشون بأمان في رفح ولا يمثلون تهديداً لجيرانهم الإسرائيليين”.

وأشار إلى إمكانية إعادة إعمار المناطق الخالية من حماس بغزة، لكنه أكد أن “لا يزال الوقت مبكراً” للبدء في هذا المسعى بشكل كامل.