استشهاد فلسطينيان جراء قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد فلسطينيان، مساء اليوم الجمعة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن شرق دير البلح تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، أسفر عن شهيدين.

كما استشهد فلسطينيان صباح الجمعة، متأثرين بجروح أصيبا بها جراء قصف سابق لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأصيب طفلان بجروح، وفقا لمصادر طبية فلسطينية، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في حي النصر غربي مدينة غزة. كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة أصداء بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ المصرية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.