زهران ممداني يكشف عن هجمات عنصرية تعرض لها منذ إعلان ترشحه لعمدة نيويورك (فيديو)

كشف المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني عن المضايقات والهجمات العنصرية التي يتعرض لها منذ إعلان ترشحه، مؤكدا أنه لن يتخلى عن هويته الدينية رغم محاولات تهميش المسلمين في المدينة.

وقال ممداني، خلال لقاء في المركز الثقافي الإسلامي بمدينة برونكس في نيوريوك، إن تجربته في الحملة كشفت حجم الكراهية التي لا تزال قائمة بحق المسلمين في نيويورك، مشيرا إلى أن خصومه السياسيين استخدموا صورا ورسوما مسيئة مستلهمة من أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتشويه سمعته، واتهموه زيفا بتشجيع الإرهاب ودعم “الشهادة”.

وأضاف “كل يوم يظهر إعلان جديد، يصورني وكأنني خطر على مدينتي، فقط لأنني مسلم”.

وتابع “أمي وعائلتي عاشوا الخوف بعد هجمات سبتمبر، وعمتي لم تستطع استخدام وسائل النقل العام لأنها كانت ترتدي الحجاب. هذه ليست قصصا فردية، بل واقعا يعيشه أكثر من مليون مسلم في نيويورك يشعرون وكأنهم ضيوف في مدينتهم”.

وانتقد ممداني ما وصفه بـ”تطبيع الإسلاموفوبيا” في الخطاب العام للمدينة، قائلا إن الكراهية بحق المسلمين أصبحت “أمرا مقبولا” حتى بين بعض القادة المنتخبين الذين “يشجعون العنف ضد المساجد، ويبيعون شعارات تدعو إلى ترحيل المسلمين دون محاسبة”.

وأوضح أنه عندما قرر الترشح لمنصب العمدة، كان يطمح إلى أن يكون مرشحا يمثل جميع سكان المدينة، وليس الناخبين المسلمين فقط، مضيفا أنه آمن بأن التحلي بالصمت أمام التمييز والتركيز على الرسالة الإيجابية قد يتيح له تجاوز الصور النمطية. لكنه أقر بأنه كان مخطئا في ذلك، قائلا “تعلمت أن الصمت لا يحمينا من الكراهية، بل يجعلها أكثر قبولا”.

وخاطب المرشح الديمقراطي سكان نيويورك، قائلا “أود أن أكون صوتا لكل من شعر بأنه يحمل وصمة لا يمكن محوها، لكل طفل كبر في ظلال الخوف، ولكل شخص سئل في المطار عن نياته فقط بسبب اسمه أو مظهره”.

“سأبقى رجلا مسلما”

وفي ختام كلمته، دعا ممداني سكان نيويورك إلى رفض تعريف ضيّق لهوية مدينتهم، قائلا “السؤال الذي أمامنا اليوم هو: هل سنقبل أن تظل نيويورك مدينة تدار بالخوف والكراهية، أم سنجد أنفسنا في النور؟”.

واختتم خطابه بتأكيد تصميمه على البقاء متمسكا بهويته، قائلا “سأبقى رجلا مسلما في نيويورك في كل يوم من هذه الحملة وما بعدها، لن أغيّر ديني أو عادتي، لكنْ هناك أمر واحد سأغيّره، لن أبحث عن نفسي في الظلال، سأجد نفسي في النور”.

المرشح الأوفر حظا

وأصبح زهران ممداني المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب عمدة نيويورك، وفقا لأحدث بيانات استطلاعات الرأي وأسواق المراهنات السياسية.

فوفقا لموقع “بولي ماركت”، وهو منصة مراهنات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالتنبؤ بنتائج الأحداث السياسية والاقتصادية، يتمتع ممداني حاليا بنسبة 92.8% من فرص الفوز، وذلك حتى الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي المقابل، يحل الحاكم السابق للمدينة أندرو كومو، الذي يخوض السباق مرشحا مستقلا بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية أمام ممداني، في المرتبة الثانية بنسبة 5.9% فقط. أما المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، مؤسس منظمة “الملائكة الحراس”، فلا يحظى سوى بـ0.7% من فرص الفوز، بحسب المنصة.