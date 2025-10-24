مجلس السيادة السوداني ينفي وجود مفاوضات بين الجيش والدعم السريع

نفى مجلس السيادة الانتقالي في السودان “بشكل قاطع” وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الجيش وبين قوات الدعم السريع في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المجلس في بيان، مساء الخميس: “مجلس السيادة الانتقالي ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين، (في إشارة لقوات الدعم السريع)، في واشنطن”.

وأكد المجلس في البيان أن “ما يُتداول عارٍ تمامًا من الصحة”، موضحًا أن “موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني”.

من جهته، قال عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود، إن استئناف التفاوض غير المباشر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برعاية وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، يمثل خطوة تستحق الإشادة، وتبعث الأمل في أن يعلو صوت العقل على صوت البندقية، بحسب تعبيره.

وأعرب الدقير عن أمله في أن تشكّل العودة إلى التفاوض بداية جادة لعملية وطنية شاملة تُنهي الحرب والأزمة الإنسانية، وتفتح الطريق أمام توافق وطني يؤسس لبناء وطن متعافٍ يسع جميع أبنائه في ظل حياة كريمة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت ثلاثة مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هويتها، للجزيرة مباشر إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخلا في مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية في واشنطن.

وأضافت المصادر أن المفاوضات غير المباشرة بين الجيش والدعم السريع تتناول مقترحا أمريكيا يهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في السودان.