مصطفى البرغوثي: الاتفاق على أسماء شخصيات لإدارة غزة.. وتشكيل حكومة انتقالية خلال عام (فيديو)

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة كانت إيجابية وبناءة، وناقشت بالتفصيل تطورات القضية الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مخرجات اللقاء عكست حالة انسجام بين القوى المشاركة والجانب المصري.

وأوضح البرغوثي للجزيرة مباشر، الجمعة، أن الفصائل اتفقت على تشكيل لجنة إدارية فلسطينية خالصة لإدارة شؤون قطاع غزة، مشددا على أنه تم التوافق على أسماء شخصيات لتولي هذه المهمة، لكنها لن تُعلَن حاليا حتى يجري التشاور مع الأطراف المعنية.

وأكد أن هذه اللجنة ستكون من أبناء القطاع وتعمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، على أن تكون جزءا من مسار يقود إلى حكومة كفاءات وطنية انتقالية لمدة عام واحد، تشرف على التحضير لانتخابات عامة وتشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف أن الاجتماع أقر أن الأمن الداخلي سيبقى بيد القوى الأمنية الفلسطينية، في حين سيُناقَش موضوع السلاح ضمن إطار تحديد أشكال النضال التي يتوافق عليها الفلسطينيون، نافيا أن يكون الحديث عن “نزع السلاح”، بل عن تنظيم أشكال المقاومة في المرحلة المقبلة.

قوات لحفظ السلام

وبيَّن البرغوثي أن المجتمعين توافقوا على وجود قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار، تعتمدها الأمم المتحدة، موضحا أن هذه القوات لن تكون دولية تسيطر على القطاع، بل ستنتشر تدريجيا في المناطق الفاصلة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي حتى حدود القطاع لضمان عدم تجدد المواجهات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل.

وقال البرغوثي إن الاجتماعات تناولت كذلك ضرورة منع تجدد حرب الإبادة على غزة، ورفض التهجير القسري، والشروع في عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل أولوية وطنية للحفاظ على صمود الفلسطينيين.

تكريس الفصل بين الضفة وغزة

وشدد على أن إسرائيل تسعى إلى تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما ترفضه الفصائل بالإجماع، مؤكدا أن أي إدارة لغزة ستكون فلسطينية بالكامل، وترتبط بالضفة الغربية في إطار وطني موحد.

كما أشار إلى توافق القوى على تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية لتضم جميع مكونات الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة خلال عام، لافتا إلى أن اجتماعا للأمناء العامّين سيُعقد قريبا لاستكمال مسار التوافق الوطني وإنهاء الانقسام.

وختم البرغوثي بالتأكيد أن الفرصة “حقيقية وكبيرة” لتحقيق توافق فلسطيني شامل في حال تجاوب جميع القوى مع الدعوة إلى الاجتماع الوطني المرتقب، قائلا إن ما جرى في القاهرة “يمثل خطوة جوهرية نحو وحدة وطنية كاملة واستراتيجية كفاحية مشتركة تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية”.