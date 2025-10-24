وزير الخارجية السوداني يزور واشنطن

قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، إن الوزير محيي الدين سالم يقوم حاليا بزيارة رسمية لواشنطن بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في “إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن”.

وأوضح بيان الخارجية السودانية أن الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم السلام في السودان، إضافة إلى مناقشة فرص إعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

بدورها، أكدت الخارجية الأمريكية للجزيرة مباشر أنها تتطلع إلى عقد اجتماع مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر) في المستقبل القريب.

جاء ذلك ردا على سؤال عن الأنباء بشأن نية واشنطن دعوة أطراف الرباعية إلى اجتماع بشأن السودان وإمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية بين طرفي النزاع، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نتطلع إلى جمع الرباعية في المستقبل القريب”.

الاجتماع بين الجيش والدعم السريع

والخميس، قالت 3 مصادر مطلعة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، للجزيرة مباشر إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخلا في مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية في واشنطن.

وأضافت المصادر أن المفاوضات غير المباشرة بين الجيش والدعم السريع تتناول مقترحا أمريكيا، يهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في السودان.

بدوره، نفى مجلس السيادة الانتقالي في السودان “بشكل قاطع” وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد المجلس في بيان أن “ما يُتداول عارٍ تماما من الصحة”، موضحا أن “موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني”.

ويشهد السودان، منذ إبريل/نيسان 2023، صراعا داميا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.