5 مطالب للفصائل الفلسطينية بعد اجتماعها في القاهرة

أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها اتفقت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين “التكنوقراط”، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك في بيان، اليوم الجمعة، عقب اجتماع الفصائل في القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول، لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك بدعوة من مصر، وفي إطار “الجهود المصرية القطرية التركية المتواصلة لوقف الحرب ومعالجة تداعياتها”، واستكمالا لما صدر عن “قمة شرم الشيخ للسلام”.

رفض الضم والتهجير

وأكدت الفصائل أن المرحلة الراهنة “تتطلب موقفا وطنيا موحدا، ورؤية سياسية جامعة تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض كل أشكال الضم والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس“.

كما جدَّد المجتمعون “دعمهم لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتزامهم الكامل بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها برعاية الوسطاء”، داعين إلى “استمرار التنسيق الميداني والإنساني لضمان تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع”.

وشددت الفصائل على أهمية “استصدار قرار من الأمم المتحدة بشأن نشر قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن الالتزام بالاتفاق ومنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية”.

وبحسب البيان، اتفق المجتمعون على: