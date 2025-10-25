سياسة|قطاع غزة

الأونروا: مخزون الشتاء بمستودعاتنا في الأردن ومصر محظور من دخول غزة

الأونروا قادرة على إدخال آلاف من شاحنات المساعدات لغزة بمجرد السماح بذلك
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم السبت، إن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، ولكنها ممنوعة من دخول القطاع.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة “مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، أصبح الناس في حاجة متزايدة إلى المأوى والدفء. تتواجد مواد الإيواء والإمدادات الشتوية للأسر النازحة في مخازن الأونروا في الأردن ومصر، ويمنع دخولها”.

وأكدت الوكالة على ضرورة استئناف السماح للأونروا بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

إرادة سياسية

وفي منشور آخر قالت الوكالة يحتاج سكان قطاع غزة بشكل عاجل إلى إمدادات المأوى.

وأضافت الوكالة إن الأونروا لديها ما هو مطلوب – وهي تقع على بعد بضع ساعات بالسيارة – ولديها الفرق والبنية الأساسية لتوزيعها، لقد حان الوقت للسماح لوكالة الأونروا بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص المنهكين بسبب الخسائر الهائلة والدمار والنزوح والجوع.

وأكدت الوكالة أن إدخال المساعدات “مسألة إرادة سياسية. فلنعمل”.

وقف استخدام سلاح التجويع

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت الخميس عن مسؤول حكومي قوله إن إسرائيل لا تنوي السماح لأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية الذي طالب تل أبيب بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها بالقطاع.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت، الأربعاء الماضي، إن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

المصدر: الجزيرة مباشر

