الأونروا: مخزون الشتاء بمستودعاتنا في الأردن ومصر محظور من دخول غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم السبت، إن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، ولكنها ممنوعة من دخول القطاع.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة “مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، أصبح الناس في حاجة متزايدة إلى المأوى والدفء. تتواجد مواد الإيواء والإمدادات الشتوية للأسر النازحة في مخازن الأونروا في الأردن ومصر، ويمنع دخولها”.

وأكدت الوكالة على ضرورة استئناف السماح للأونروا بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

As winter approaches in #Gaza, people are increasingly in need of shelter and warmth. Shelter materials and winter supplies for displaced families are sitting in UNRWA warehouses in Jordan and Egypt, blocked from entry. UNRWA humanitarian access must be restored. pic.twitter.com/Sw4364sTvu — UNRWA (@UNRWA) October 25, 2025

إرادة سياسية

وفي منشور آخر قالت الوكالة يحتاج سكان قطاع غزة بشكل عاجل إلى إمدادات المأوى.

وأضافت الوكالة إن الأونروا لديها ما هو مطلوب – وهي تقع على بعد بضع ساعات بالسيارة – ولديها الفرق والبنية الأساسية لتوزيعها، لقد حان الوقت للسماح لوكالة الأونروا بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص المنهكين بسبب الخسائر الهائلة والدمار والنزوح والجوع.

وأكدت الوكالة أن إدخال المساعدات “مسألة إرادة سياسية. فلنعمل”.

People in the #Gaza Strip urgently need shelter supplies. UNRWA has what’s needed – sitting just a few hours' drive away – and has the teams and infrastructure to distribute it. It’s time to let UNRWA bring crucial humanitarian aid into Gaza for hundreds of thousands of people… pic.twitter.com/Y7Kzia4qWL — UNRWA (@UNRWA) October 17, 2025

وقف استخدام سلاح التجويع

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت الخميس عن مسؤول حكومي قوله إن إسرائيل لا تنوي السماح لأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية الذي طالب تل أبيب بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها بالقطاع.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت، الأربعاء الماضي، إن فلسطينيي قطاع غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.