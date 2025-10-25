ترامب يبدأ جولة آسيوية تشمل ماليزيا وكوريا واليابان.. وقمة مرتقبة مع الرئيس الصيني

انطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، في جولة آسيوية كبرى تمتد لعدة أيام وتشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وستتوج بلقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، في قمة وصفت بأنها حاسمة للاقتصاد العالمي.

وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب إنه يتطلع إلى “لقاء جيد جداً” مع شي، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق لتجنب رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% كان مقرراً فرضها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن المحادثات التجارية التي جرت في كوالالمبور بين الجانبين الأمريكي والصيني كانت بناءة جدا، مضيفا أن الاجتماعات ستستأنف صباح الأحد لمواصلة البحث في سبل إنهاء حرب الرسوم الجمركية المستمرة بين البلدين.

وقال مصدر أمريكي إن ترامب يسعى من خلال جولته إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية في واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية اقتصاديًا، متوقعًا توقيع سلسلة اتفاقات حول المعادن النادرة والتبادل التجاري.

اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا برعاية ترامب

وفي تطور لافت، أعلنت تايلاند وكمبوديا عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ماليزيا غدا الأحد، بحضور ترامب، بعد مواجهة حدودية استمرت 5 أيام في يوليو/تموز الماضي أدت إلى مقتل عشرات ونزوح نحو 300 ألف شخص.

وأوضحت الحكومة التايلاندية أن رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول سيعقد اجتماعا ثنائيا مع ترامب قبل مراسم التوقيع، لبحث قضايا الأمن والاقتصاد والتجارة الإقليمية.

انفتاح على لقاء كيم جون أون

وخلال الرحلة، أبدى ترامب انفتاحه على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون خلال زيارته إلى شبه الجزيرة الكورية في ختام الجولة، قائلاً “أودّ ذلك، فهو يعلم أننا ذاهبون إلى هناك. إذا كنت تريد التحدث، فأنا منفتح على ذلك”.

وأشار ترامب إلى أن كوريا الشمالية تُعدّ “قوة نووية نوعًا ما”، مؤكدًا استعداده لمناقشة أي قضايا تهم الطرفين.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى اليابان الاثنين، حيث يلتقي الثلاثاء رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة اليابانية، لمناقشة تفاصيل اتفاق تجاري جديد بين البلدين.

وتختتم الجولة في كوريا الجنوبية، حيث يشارك ترامب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ويجتمع على هامشها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وسط ترقب عالمي لنتائج اللقاء بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتوقع أن تركز القمة على العلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة بعد إعلان الصين تقليص صادراتها من المعادن النادرة، وردّ واشنطن بتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة.