تونس.. مظاهرات حاشدة في قابس للمطالبة بإغلاق مجمع كيميائي (فيديو)

خرج الآلاف من سكان مدينة قابس جنوب تونس، اليوم السبت، في تظاهرة حاشدة للمطالبة بإغلاق الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، متهمين المصنع بالتسبب في كارثة بيئية وصحية متفاقمة تهدد حياة الآلاف، وذلك في ظل إضراب عام شلّ الحركة الاقتصادية في المدينة بالكامل.

وأغلقت المتاجر والإدارات الحكومية والمدارس والمقاهي أبوابها استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما تجمع الآلاف في الشوارع رافعين لافتات كتب عليها “قابس تريد أن تعيش” و”الشعب يريد تفكيك الوحدات الملوثة”، مرددين شعارات تندد بتدهور الوضع البيئي وتجاهل الحكومة للمطالب المتكررة بإغلاق المصنع الذي يعمل منذ عام 1972.

حوادث اختناق وتسمم

وقال ناشطون محليون إن الاحتجاجات، التي تعد من أكبر التحركات الشعبية في تونس منذ سنوات، جاءت بعد حوادث اختناق وتسمم متكررة طالت عشرات التلاميذ والسكان، فيما أظهر تقرير رسمي في يوليو/تموز الماضي “مخالفات خطيرة” في أداء المصنع، بينها تفريغ نحو 15 ألف طن من مادة “الفوسفوجيبس” يوميا في البحر، وانبعاثات عالية من الأمونيا وأكاسيد النيتروجين والكبريتات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الملوثات أدت إلى تدهور الحياة البحرية وانخفاض كبير في الثروة السمكية، وهو ما أثر بشكل مباشر على مصدر رزق الصيادين المحليين.

اغتيال بيئي

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، وصف الرئيس قيس سعيد في وقت سابق من الشهر الحالي ما تتعرض له قابس بأنه “اغتيال بيئي”، محملا مسؤولية الكارثة لسياسات “إجرامية” سابقة، وداعيا إلى صيانة وتأهيل مؤقت للوحدات الملوثة كمرحلة أولى، غير أن المحتجين رفضوا المقترح وطالبوا بإغلاق نهائي وفوري للمصنع.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه حكومة سعيد ضغوطا اقتصادية ومالية متزايدة، مع تراجع مؤشرات النمو وارتفاع البطالة، ما يجعلها أمام معادلة صعبة بين الاستجابة لمطالب السكان بوقف التلوث والحفاظ على صناعة الفوسفات التي تعد من أهم موارد البلاد الطبيعية وتشغّل آلاف العمال.

وكانت الحكومة قد وعدت عام 2017 بتفكيك المجمع الصناعي واستبداله بمنشأة جديدة تراعي المعايير البيئية الدولية، لكن الخطوة لم تنفذ حتى الآن، مما فاقم شعور السكان بانعدام الثقة تجاه الوعود الرسمية.