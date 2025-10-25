شاهد: مأساة فلسطيني في غزة عاد من النزوح فلم يجد جثامين أبنائه (فيديو)

وثقت “كاميرا” الجزيرة مباشر مشاهد مروعة من مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد أن جرفتها الآليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من مرة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت على مدى سنتين.

وقال مراسل الجزيرة “هنا في هذه المقبرة التي دمّرها الاحتلال على مدار الحرب، جرفت الجرافات الإسرائيلية القبور 3 مرات، حتى بات الموتى أنفسهم عرضة لانتهاك جديد بعد رحيلهم”.

وأضاف أن الأهالي العائدين من النزوح إلى شمال القطاع فوجئوا بتدمير القبور ونبشها، حيث لم يجدوا أماكن دفن ذويهم، في مشهد أعاد إليهم مأساة الفقد من جديد.

أب مكلوم يبحث عن جثامين أبنائه

من بين هذه القصص المؤلمة، التقت الجزيرة مباشر مع أب فلسطيني مكلوم فقد عددا من أبنائه، وقال وهو يقف فوق الركام باكيا: “ما لقيت أولادي.. لقيت البلاطة اللي مكتوب عليها اسم أحدهم، بس الجثامين اختفوا. الاحتلال الإسرائيلي هو اللي أخذهم، وأحمّله المسؤولية عن فقد جثامين أبنائي”.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني وبلدية بيت لاهيا بذلوا جهدا كبيرا في انتشال الجثامين رغم الدمار الهائل، موضحا أنه ميز أبناءه بملابسهم ولفائف البطانيات التي لفّهم بها بيده قبل دفنهم”.

وتابع بحرقة: “أنا كنت أشوف الدفاع المدني وهو يلملم العظام. كنت أحاول التعرف عليهم من فك أسنانهم أو شكل اللباس واللفّات، لكن لما رجعت بعد وقف إطلاق النار ما وجدت أحدا منهم”.

نبش 70 قبرا

ووفقا لشهادات الأهالي وطواقم الدفاع المدني، تم نبش نحو 70 قبرا في المقبرة، حيث عُثر على 30 جثة فقط، وجرى دفنها في قبر جماعي مجهول الهوية بعد تدمير الشواهد واللافتات التي كانت تحدد أماكن القبور.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “لاحق الموتى كما لاحق الأحياء”، إذ دُمّرت المقبرة بالكامل، واندثرت أسماء الشهداء الذين كانوا فيها.

وختم مراسل الجزيرة مباشر بالقول إن ما جرى في مقبرة بيت لاهيا يكشف فصلا جديدا من المأساة الفلسطينية “الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بملاحقة المدنيين الأحياء، بل لاحق الموتى في قبورهم، وترك عائلات بأكملها تبحث في الركام عن بقايا أحبّتها”.