شاهد: مستوطنون يهاجمون عائلات فلسطينية أثناء قطفها الزيتون في الضفة

هاجمت مجموعات من المستوطنين، اليوم السبت، عائلات فلسطينية أثناء قطفها ثمار الزيتون في بلدة دير نظام شمال غرب رام الله، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مزارعين بجروح ورضوض مختلفة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال أحدهم، وأجبرت الآخرين على مغادرة أراضيهم. كما شن المستوطنون هجوما على قاطفي الزيتون في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

وأظهرت مشاهد مصورة، حصلت عليها الجزيرة مباشر، مستوطنين يهاجمون المزارعين قرب المدخل الغربي للبلدة، ويعتدون عليهم بالضرب بأعقاب البنادق، وسط صرخات نساء وأطفال حاولوا الاحتماء بين أشجار الزيتون، كما اقتحم مستوطنون تجمُّع خلة السدرة قرب بلدة مخماس بالقدس المحتلة، وحرقوا المنازل وأشجار الزيتون.

وفي سياق متصل، واصل الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، عبر إغلاق البوابة الحديدية التي نصبتها قواته خلال حربها على غزة، مما حال دون تمكن عشرات العائلات من قطف محاصيلها في موسم الزيتون.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت، الأسبوع الماضي، الرصاص الحي تجاه مزارعين حاولوا الوصول إلى أراضيهم.

وفي القدس المحتلة، هاجمت مجموعات من المستوطنين تجمُّع عرب العراعرة البدوي شرق بلدة جبع شمال شرق المدينة، واعتدوا على الأهالي، كما سكبوا مواد مشتعلة على أشجار الزيتون المحاذية للتجمع، مما أدى إلى اندلاع حرائق أتت على عدد من الأشجار.

كما شهدت منطقة عرب الرشايدة شمال أريحا اعتداء آخر، حيث اقتحم مستوطنون مسلحون التجمع البدوي بحماية من جيش الاحتلال، ومارسوا أعمال عربدة وترهيب للسكان.

وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن طواقمها رصدت منذ بداية موسم قطف الزيتون الحالي 158 اعتداء على المزارعين الفلسطينيين، بينها 141 اعتداء نفذها المستوطنون و17 اعتداء نفذها جيش الاحتلال، شملت اعتداءات جسدية، وحرق أشجار، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.