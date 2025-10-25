4 إصابات في قصف إسرائيلي على النصيرات.. وبيان من جيش الاحتلال (فيديو)

أصيب 4 فلسطينيين، مساء السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بوصول 4 مصابين جراء استهداف طائرة مسيَّرة إسرائيلية سيارة قرب النادي الأهلي في النصيرات.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القصف استهدف أحد أفراد حركة “الجهاد الإسلامي”، مدعيا أنه كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش في الفترة القريبة.

وفي حادث منفصل، استشهدت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وأصيب ثلاثة آخرون إثر انهيار مبنى لعائلة البلعاوي.

وأفاد الدفاع المدني في مدينة غزة بأن المبنى الكائن في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة سبق أن تعرَّض لقصف إسرائيلي.

ووفق إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 93 شهيدا، في حين أصيب 324 آخرون، وانتُشلت جثامين 464 شهيدا من تحت الأنقاض.