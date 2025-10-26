العاهل الأردني: الملك يقلق لكنه لا يخاف إلا الله.. وسنواصل دعم غزة والضفة (شاهد)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، استمرار بلاده في دعم قطاع غزة والوفاء بالتزامات التحديث الداخلي.

وأشار الملك عبد الله الثاني في كلمته أثناء افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة إلى أن الأردن “كان قدره أن يولد في قلب الأزمات”، مؤكدا أن الأردن “نمى رغما عنها واشتد عوده بفضل إيمان الأردنيين”.

وفي رسالة طمأنة للشعب، خاطب الملك الأردنيين قائلا “نعم، يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله، ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني”. وأشار إلى أن الأردن سيبقى قويا يحميه “جيش عربي مصطفوي سليل أبطال”.

دعم غزة والقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني رسالة دعم أهالي قطاع غزة، قائلا “نقول لأهل غزة الصامدين أننا سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا”. وشدد على أن الأردن سيستمر في “إرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية في قطاع غزة”. كما أكد الملك رفضه التام للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأكد مواصلة الأردن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

الإصلاحات الداخلية

على الصعيد الداخلي، قال الملك عبد الله الثاني “قطعنا شوطا ليس بالقليل في الإصلاحات التي تعهدنا بها لكن ما زال الطريق أمامنا طويلا، ويتطلب عملا منقطع النظير”. وشدد على ضرورة “الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي”. كما حمَّل الملك مجلس النواب مسؤولية “متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن”.

ودعا الملك إلى الاستمرار في تطوير القطاع العام “ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات”، والنهوض بالنظام التعليمي، ومواصلة تطوير النظام الصحي وتحديث قطاع النقل.