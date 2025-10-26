شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان وشرقه وسط تصعيد متواصل (فيديو)

استشهد شخصان، اليوم الأحد، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي الناقورة والنبي شيت في جنوب لبنان وشرقه، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ الخميس الماضي إلى 10 أشخاص في سلسلة من الضربات الإسرائيلية المتواصلة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الناقورة قضاء صور جنوبي لبنان، أدت إلى استشهاد شخص، في حين أسفرت غارة أخرى بطائرة مسيَّرة على سيارة في بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك عن استشهاد مدني آخر، بحسب مركز عمليات الطوارئ في الوزارة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المسيَّرة الإسرائيلية قصفت مركبة عند مدخل بلدة الناقورة، مما أدى إلى وقوع إصابات، قبل أن تؤكد وزارة الصحة استشهاد أحد الركاب.

وسُجّلت إصابة شخص آخر في بلدة عيترون جراء انفجار من مخلفات الحرب الإسرائيلية.

تكثيف الهجمات

تأتي هذه الغارات في وقت يقترب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من إتمام عامه الأول، لكن إسرائيل تواصل شن ضربات جوية متكررة، تقول إنها تستهدف بنى عسكرية ومقاتلين في حزب الله.

وخلال الأيام الـ3 الماضية، كثفت إسرائيل وتيرة هجماتها، إذ استشهد شخصان أمس السبت في غارتين على سيارة ودراجة نارية، بينما سقط قتيلان الجمعة في غارتين على الجنوب، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن من بين القتلى قياديا في الوحدة المضادة للدروع ومسؤولا لوجستيا في الحزب.

وفي سلسلة غارات الخميس، استشهد 4 أشخاص بينهم امرأة مسنة، وأعلنت إسرائيل أن أهدافها شملت مستودع أسلحة ومعسكرا تدريبيا وبنى تحتية عسكرية في مناطق جنوب لبنان وشرقه.

ورغم وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن وباريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فقد أبقت إسرائيل قواتها في 5 تلال استراتيجية بجنوب لبنان.