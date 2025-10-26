“طريقي”.. تطبيق لمواجهة حواجز الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة (فيديو)

دفعت التضييقات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على تنقل أهالي الضفة الغربية المحتلة عبر مئات الحواجز المرورية، 3 شبان فلسطينيين إلى ابتكار تطبيق جديد يحمل اسم “طريقي – Tariqi”، يهدف إلى تسهيل حركة المواطنين داخل المدن والقرى الفلسطينية من خلال تزويد المستخدمين بمعلومات دقيقة وفورية حول حالة الطرق والحواجز والإغلاقات المرورية.

وقال الشبان الـ3، وهم إياس مشاقي، ويوسف إسعيفان، وحنا أبو دية، للجزيرة مباشر إن فكرة المشروع جاءت استجابةً للتحديات اليومية التي يواجهها الفلسطينيون أثناء تنقلهم، وخصوصا بسبب الإغلاقات المفاجئة من جانب الاحتلال والازدحامات غير المتوقعة التي تؤثر على تفاصيل الحياة اليومية في الضفة الغربية.

وقال إياس مشاقي، أحد مطوري التطبيق، للجزيرة مباشر إن فكرة “طريقي” جاءت لمساعدة المواطنين في معرفة حالة الحواجز العسكرية بشكل فوري، مضيفًا أن التطبيق يمكّن السائقين من اختيار طرق بديلة في حال كان أحد الحواجز مغلقًا.

تحديث البيانات

وأوضح المطور يوسف إسعيفان أن التطبيق يضم حتى الآن 115 حاجزًا وبوابة، ويتم تحديث البيانات يوميًا لتشمل العدد الكبير من الحواجز المنتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، والتي تتجاوز ألف حاجز وبوابة.

وأشار إسعيفان إلى أن التطبيق مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحلل ما يُتداول عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتقدير حالة الحواجز بشكل دقيق وفوري.

أما المطور حنا أبو دية فتحدث عن أبرز الصعوبات التي واجهت فريق العمل، وأهمها الزيادة المستمرة في عدد الحواجز وصعوبة تحديد مواقعها بدقة باستخدام خطوط الطول والعرض، إلى جانب تشويش إشارات نظام تحديد المواقع (جي بي إس) الذي يتأثر أحيانًا بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

سرعة في معرفة حالة الحواجز

واستطلعت الجزيرة مباشر آراء عدد من المستخدمين أثناء عبور أحد الحواجز في الضفة الغربية حيث قال 3 أشخاص من أهالي الضفة الذين استخدموا التطبيق إنه ساعدهم على تجنب الازدحامات والإغلاقات المفاجئة للحواجز واختيار المسارات الأنسب.

وقال عبد الله خضر، الذي استخدم التطبيق مؤخرا: “السبب اللي خلاني أنزل التطبيق هو كثرة تنقلي بين نابلس ورام الله، وحواجز نابلس كثيرة وسيئة جدا، والتطبيق ساعدني عشان أعرف لو الحاجز اللي رح أمر عليه مسكر ولا لا، بدل ما أدخل على صفحات الأخبار وأشيك على أحوال الحواجز، بدخل مباشرة على التطبيق”.

وأضاف معتز حشوش، أحد مستخدمي التطبيق: “بحكم التنقل المستمر بين نابلس ورام الله، نزلت التطبيق، عشان أعرف أي حاجز أختار، صار فيه سرعة في معرفة حالة الحواجز، لأن التطبيق مدعم بواجهة بصرية مفهومة وسلسة تساعدني اختار الحاجز قبل ما أتحرك بالتالي بوفر وقت”.

دقة المعلومات

أما محمد سعيد، الذي كان يستخدم التطبيق أثناء قيادته لسيارته، فقد أكد أن التطبيق وجّهه إلى أحد الحواجز التي أظهرت البيانات أنه مفتوح حاليًا، وعند وصوله تبين بالفعل أن الحاجز مفتوح ويمكن المرور منه، ما يعكس دقة المعلومات التي يوفرها التطبيق في الوقت الفعلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على مداخل ومخارج القرى الفلسطينية في الضفة، مما أدى في كثير من المناطق إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى التجمعات المجاورة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد حذرت في سبتمبر/أيلول الماضي، من خطورة تركيب سلطات الاحتلال مزيدا من البوابات الحديدية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لإجبار الاحتلال على تفكيك أكثر من ألف بوابة وحاجز عسكري.

ووفق الوزارة، فإن عدد البوابات والحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة يبلغ نحو ألف حاجز وبوابة، مما يقيد حركة الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم اليومية.