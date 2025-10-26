قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، سيطرتها على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية.

وقالت “الدعم السريع” في بيان إن السيطرة على المقر تُعَد “محطة مفصلية” في مسار المعارك، زاعمة أنها “ألحقت خسائر فادحة بالجيش تجاوزت الآلاف من القتلى”، مشيرة إلى التنسيق مع ما تسميها حكومة تأسيس، لتأمين المدنيين وتسهيل عودة النازحين.

فرار المدنيين

وأظهرت صور حصرية للجزيرة مباشر اشتباكات عنيفة في أحياء عدة من المدينة، وفرار أعداد كبيرة من المدنيين جراء القصف والمعارك المستمرة.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الفاشر تُعَد آخر مدينة رئيسية في دارفور كان الجيش يحتفظ بوجود عسكري فيها، مضيفا أن المدينة تعاني المجاعة وتفشي الأمراض، وأن الدعم السريع كان يحاصرها منذ أشهر قبل اقتحامها صباح اليوم.

في المقابل، قال الجيش السوداني إنه تصدى لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على المدينة من 5 محاور، واصفا المعارك بأنها من الأعنف منذ أشهر.

وأصدر مجلس السيادة السوداني، أمس السبت، بيانا دعا فيه المجتمع الدولي إلى “التحرك العاجل لوقف جرائم الدعم السريع”، متهما إياها بارتكاب “انتهاكات جسيمة بحق المدنيين وتدمير مؤسسات الدولة”.

تأتي هذه التطورات مع تصاعد دعوات محلية ودولية لوقف القتال الذي أسفر -بحسب تقديرات أممية- عن أكثر من 20 ألف قتيل ونزوح نحو 15 مليون شخص منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في إبريل/نيسان 2023.