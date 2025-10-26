منتزه حي الأمل في خان يونس يتحول من واحة خضراء إلى مأوى للنازحين (فيديو)

كشفت صور جوية حصلت عليها الجزيرة مباشر عن حجم الدمار الذي لحق بمنتزه حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما كان أحد أهم المتنفسات القليلة للعائلات والأطفال في المنطقة، ليتحول اليوم إلى مأوى مؤقت للنازحين الذين فرّوا من مناطق المواجهات.

يقع المنتزه في الجهة الغربية من خان يونس، وكان يشكّل مساحة خضراء نادرة وسط الاكتظاظ العمراني في القطاع، ويستقطب سكان الحي لقضاء أوقات الراحة والأنشطة العائلية.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتكرر خلال الحرب الأخيرة بأضرار كبيرة في محيطه، قبل أن يُستخدم كمخيم مؤقت للعائلات المشردة.

وتُظهر اللقطات الجوية اختفاء المساحات الخضراء بالكامل، وتحول المنتزه إلى أرض جرداء تغطيها الخيام، حيث توقفت الأنشطة الترفيهية تمامًا وحلّت مكانها مظاهر المعاناة الإنسانية.

وخلال الأشهر الماضية، استُشهد عدد من النازحين الذين احتموا داخل المنتزه، نتيجة إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية التي هاجمت المنطقة قبل نهاية الحرب.

ورغم الخراب الذي طال المنتزه، بدأ بعض سكان الحي بمحاولات إعادة تنظيف المنطقة وإصلاح ما يمكن بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، في خطوة رمزية لإعادة الحياة إلى المكان، أملاً في أن يعود الأطفال إلى اللعب من جديد وتستعيد خان يونس جزءًا من ملامحها الطبيعية.

وفيما يلي صور قديمة تظهر المنتزه فبل أن يتم تدميره من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.