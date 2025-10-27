اعتقال العشرات من مواطني تركيا وأذربيجان في الجبل الأسود

أعلنت الشرطة في جمهورية الجبل الأسود اليوم الاثنين اعتقال العشرات من مواطني تركيا وأذربيجان بعد اندلاع أعمال عنف في مطلع الأسبوع جراء قيام مجموعة من الأتراك بطعن رجل من الجبل الأسود في العاصمة بودجوريتسا.

ودعا رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش إلى الهدوء، بينما قال رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش إن حكومته ستعلق مؤقتا نظام إعفاء مواطني تركيا من التأشيرة.

وتعرض رجل من الجبل الأسود للطعن مساء السبت الماضي بعد تبادل سباب مع مجموعة من الأتراك، لكن إصاباته لم تكن خطيرة.

ورد العشرات من السكان المحليين على واقعة الطعن أمس الأحد بتخريب سيارات تحمل لوحات أرقام تركية وأجبروا بعض الأتراك على الاختباء في كازينو.

وجرى اقتحام مطعم يديره أتراك في وسط العاصمة مساء أمس وأُضرمت فيه النيران.

In Montenegro: Nach einer Körperverletzung, an der türkische Staatsbürger beteiligt waren, kam es zu Angriffen auf türkische Geschäfte 🇲🇪🇹🇷💥🏬 pic.twitter.com/RqTlS4VQdZ — Laura Krause 🇩🇪 (@1980Aktuell) October 27, 2025

احتجاز العشرات

وقالت الشرطة إنها احتجزت شخصين يشتبه في تورطهما في حادث الطعن، أحدهما تركي والآخر أذري، كما ألقت القبض على 45 تركيا وأذريا للاشتباه في عدم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية.

وأضافت الشرطة في بيان أنها فرضت غرامة على سبعة من هؤلاء الذين ألقت القبض عليهم وأمرت بترحيل 8 آخرين.

#Montenegro | #BREAKING: Ethnic tensions in Podgorica. After the #Zabjelo incident, where a citizen was assaulted and stabbed for defending a woman from Turkish individuals, Montenegrin 🇲🇪 police detained 45 Turkish 🇹🇷 nationals, including 36 who had barricaded themselves inside… https://t.co/keGU3Lecjg pic.twitter.com/nLZVCBqgdj — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) October 27, 2025

تركيا تؤكد حماية مواطنيها

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء سبايتش ونظيره إرفين إبراهيموفيتش اليوم الاثنين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تتوقع من سلطات الجبل الأسود اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وحقوق المواطنين الأتراك.

وقال وزير داخلية الجبل الأسود دانيلو سارانوفيتش إنه من بين 100 ألف مواطن أجنبي مسجلين بشكل دائم أو مؤقت في الجبل الأسود، هناك حوالي 13 ألف مواطن تركي.

ويشير المسؤولون إلى زيادة في عدد المواطنين الأتراك الذين يفتحون شركات أو يبحثون عن عمل في الجبل الأسود، وهي دولة صغيرة على البحر الأدرياتيكي يبلغ عدد سكانها حوالي 620 ألف نسمة وتعتمد بشكل كبير على السياحة، وذلك قبل انضمامها المتوقع إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة.