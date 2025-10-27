المتحدث باسم فتح: “على حماس أن تقول بشكل واضح يجب الخروج من مربع الانقسام إلى الوحدة”

طالب المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتأكيد رغبتها وعزمها على تفادي الانقسام الواقع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والعودة إلى الوحدة الوطنية.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد، قال الحايك “الخطوة الأولى تبدأ من عند حركة حماس، فهي التي تسيطر الآن على قطاع غزة، ويجب أن تقول بشكل واضح يجب أن ننتقل من مرحلة الانقسام القائم منذ 17 عاما”.

المتحدث باسم حركة فتح: لماذا لا تخرج الفصائل وتقول دعوا السلطة تقوم بواجبها بالإغاثة والإعمار؟#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3WVdJOfn9m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 26, 2025

وأضاف الحايك “مطلوب مني أنا كفتح ومن كل الفصائل التي اجتمعت في القاهرة أن تدعم لجنة الإسناد أو اللجنة الإدارية التي سوف تشكلها الحكومة الفلسطينية برئاسة وزير فلسطيني، وحتى تنجح هذه اللجنة في قطاع غزة فهي تحتاج إلى الدعم، وانا لا أريد كحركة فتح أن أكون في هذه اللجنة لكن أريد أن أدعمها للوصول إلى بر الأمان، وهو صندوق الاقتراع قولا واحدا”.

وأشار الحايك إلى أن حركة فتح لا تشكك بالفصائل الفلسطينية المختلفة مضيفا “هناك مبادرة فلسطينية انتقلت إلى جمهورية مصر العربية، واعتمدت بالقمة العربية ومن ثم اعتمدت بالقمة الإسلامية في جدة، وهذه المبادرة واضحة التفاصيل بوجود سلطة وطنية في قطاع غزة تقوم بواجبها لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتشكل هذه السلطة لجنة إسناد من التكنوقراط والمستقلين في القطاع خلال المرحلة الانتقالية”.

وأوضح الحايك أنه من المطلوب تنفيذ ذلك الأمر لربط الضفة الغربية بقطاع غزة بشكل إداري لإظهار وحدة الأراضي الفلسطينية أمام العالم على كل الأراضي الواقعة في حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 بما فيها القدس.