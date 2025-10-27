رئيس المجلس الأوروبي: هذه الدولة الأقدر على وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عقب لقائه مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش قمة آسيان في كوالالمبور، أن الاتحاد الأوروبي يرى في الصين “الدولة الأقدر على وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا”، مشددا على أهمية الدور الصيني في الدفع نحو إنهاء الصراع ووضع حد للتهديدات الأمنية التي تواجه أوروبا.

وأضاف “هذه الحرب تمثل تهديدا وجوديا لأمن الاتحاد الأوروبي. سيواصل الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على روسيا”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين

وأشار كوستا أيضا إلى حاجة الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات التجارية مع الصين، قائلا: “نحتاج إلى علاقات تجارية جيدة مع الصين”، وذلك في ظل التحديات الحالية المتعلقة بسلاسل التوريد والقيود الصادرة عن بكين على المواد الخام الحيوية والتقنيات المرتبطة بها.

وأضاف في بيان “شددت على ضرورة إحراز تقدم ملموس كمتابعة لقمة الاتحاد الأوروبي والصين، وخاصة لإعادة التوازن للعلاقة التجارية والاقتصادية”.

وتابع “عبرت عن قلقي الشديد بشأن توسيع الصين للقيود التصديرية على المواد الخام الحيوية والسلع والتقنيات المرتبطة بها. وحثثته على إعادة سلاسل التوريد لتكون سلسة وموثوقة وقابلة للتوقع في أقرب وقت ممكن”.

واعتبر أن تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية التعاون البناء لمواجهة التحديات العالمية وفي مقدمتها مكافحة التغير المناخي.