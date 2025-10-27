بوتين يوقع قانونا ينهي اتفاقية “البلوتونيوم” مع الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانوناً بإنهاء الاتفاقية الحكومية المشتركة مع الولايات المتحدة بشأن التخلص من البلوتونيوم الزائد عن الحاجة العسكرية.

هذا القانون ينهي الاتفاق الذي وُقع في موسكو وواشنطن في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول عام 2000، والذي كان يهدف إلى تحويل ما لا يقل عن 34 طناً من البلوتونيوم التسليحي إلى الأغراض المدنية. بالإضافة إلى الانسحاب من الاتفاقية الرئيسية، ألغت روسيا أيضاً جميع البروتوكولات الملحقة بها، التي كانت تنظم التمويل والمسؤولية المدنية وطريقة التخلص من البلوتونيوم.

مبررات الإنهاء

جاء قرار إنهاء الاتفاقية، التي كان العمل معلقا منذ عام 2016، بسبب ما وصفته موسكو بـ “تغيير جذري في الظروف” التي كانت قائمة وقت إبرامها. ومن بين المبررات التي ساقتها الوثائق المرفقة: فرض عقوبات أمريكية ضد روسيا، واعتماد قانون دعم أوكرانيا لعام 2014 وقانون ماغنيتسكي لعام 2012، وتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى نية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم دون موافقة روسيا.

شروط استئناف العمل بالاتفاقية

أكد القانون الروسي على أن يبقى البلوتونيوم الروسي المشمول بالاتفاقية خارج نطاق أنشطة الأسلحة النووية. وفي الوقت ذاته، حدد القانون شروطاً واضحة لاستئناف العمل بالاتفاقية وهي: