تحطم مروحية ومقاتلة تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي خلال نصف ساعة

أعلنت البحرية الأمريكية أن طائرتين تابعتين لها تحطمتا في بحر الصين الجنوبي في حادثين منفصلين أمس الأحد، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية.

وقال بيان صادر عن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ إن الحادث الأول يتعلق بمروحية من طراز “سي هوك” سقطت في مياه بحر الصين الجنوبي “أثناء قيامها بعمليات روتينية من حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز”.

وذكر البيان أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال جميع أفراد الطاقم الـ3 الذين كانوا على متن المروحية.

وتعد المروحية سي هوك هليكوبتر بحرية متعددة المهام، تُستخدم في مكافحة الغواصات، ومهام البحث والإنقاذ، وغيرها.

South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

تحطم طائرة مقاتلة

وبعد نصف ساعة، وفقا للبحرية، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز “سوبر هورنيت” في بحر الصين الجنوبي “أثناء قيامها بعمليات روتينية” أيضا من السفينة “يو إس إس نيميتز”.

وأضاف البيان أن الطيارين اللذين كانا على متنها قفزا منها وتم انتشالهما بسلام.

ولفتت البحرية الأمريكية إلى أن “سبب الحادثين قيد التحقيق حاليا”.

وتعد الطائرة سوبر هورنيت مقاتلة ضاربة ثنائية المحرك، تُستخدم من حاملات الطائرات ضمن قدرات الإنزال البحري الجوي.

of Strike Fighter Squadron (VFA) 22 also went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations from Nimitz. Both crew members successfully ejected and were also safely recovered by search and rescue assets assigned to Carrier Strike Group 11. — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

زيارة ترامب

تأتي هذه الحوادث في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة في أول زيارة له لآسيا خلال ولايته الثانية، ومع استعداد وزير الدفاع بيت هيغسيث لبدء جولة آسيوية أيضا تشمل عدة بلدان.

وفي وقت سابق من هذا العام، سقطت طائرتان حربيتان أمريكيتان من حاملة الطائرات “هاري إس ترومان” أثناء قيامهما بمهمة في الشرق الأوسط.

ويعد بحر الصين الجنوبي منطقة حساسة من حيث الملاحة الدولية، ووجود القوات الأمريكية فيها مرتبط بـما يُعرف بـ”حرية الملاحة” في المياه والمجالات الجوية الدولية.

وتعد الناقلة يو إس إس نيميتز من أهم حاملات الطائرات الأمريكية وبصفتها تعمل ضمن مجموعة ضاربة (Carrier Strike Group 11) فهي تمثل قدرة أمريكية كبيرة في بحر الصين الجنوبي.