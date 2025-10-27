شهيدان إثر غارة إسرائيلية جديدة على جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد شخصان، اليوم الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت إحدى بلدات قضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيَّرة تابعة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت “منشرة” خشب على أطراف بلدة البياض شرقي مدينة صور، مما أسفر عن استشهاد شقيقين في الغارة.

وصعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة من وتيرة غاراته على لبنان، زاعما استهدافه قياديين في جماعة “حزب الله”، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ نحو عام.

ومنذ يوم الخميس الماضي، استشهد 10 أشخاص نتيجة للغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.