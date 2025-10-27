عباس يصدر إعلانا دستوريا ينظم تولي مهام رئاسة السلطة الفلسطينية عند شغور المنصب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إعلانا دستوريا جديدا ينص على أن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، يتولى مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتا في حال شغور المنصب، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.

وأوضح الإعلان أن فترة التولي المؤقت لا تتجاوز 90 يوما، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، على أن يسمح بتمديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني إذا حالت قوة قاهرة دون إتمام الانتخابات في موعدها.

كما نص الإعلان على إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، “حفاظا على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وضمانا لاستمرارية عمل مؤسسات الدولة”.

وقال الرئيس عباس في نص الإعلان “إيمانا منا بدقة المرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، وحرصا على حماية النظام السياسي الفلسطيني وصون مؤسساته الدستورية، وإعمالا لمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، أصدرنا هذا الإعلان الدستوري لضمان الاستقرار واستمرارية الشرعية”.