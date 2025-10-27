مسعد بولس يكشف عن مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في السودان (فيديو)

قدَّمت الولايات المتحدة ورقة مقترح لوقف إطلاق النار الإنساني مدة ثلاثة أشهر في السودان “لاقت ترحيبا أوليا من طرفي النزاع”، بحسب ما كشفه مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، في تصريحات للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين.

وقال بولس “الرئيس ترامب يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، وطالبنا بضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية”.

وأضاف أن واشنطن “تطالب قوات الدعم السريع بالمضي قدما نحو الهدنة الإنسانية وإيقاف القتال”، داعيا جميع الأطراف إلى دراسة مقترح الهدنة وإقراره فورا، خصوصا في ظل التطورات الميدانية بمدينة الفاشر.

وأكد المسؤول الأمريكي وجود تواصل مستمر مع جميع القوى الإقليمية ودول الجوار السوداني من أجل إيجاد حل للأزمة، مشددا على أن “خطر تقسيم السودان غير مقبول على الإطلاق، وقد تكون له تداعيات خطيرة للغاية على المنطقة كلها”.

وأبدى بولس تفاؤلا حذرا بقرب التوصل إلى حل سلمي للحرب، مشيرا إلى أن “هناك مبادرات قريبة جدا، ولن نسمح للأمور بالتدهور أكثر من ذلك كما حدث أخيرا”.

ومنذ 15 إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين.

وقُتل جراء الحرب المتواصلة آلاف الأشخاص، وشُرّد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية.