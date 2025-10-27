مطالب بالإفراج عن الصحفي السوداني معمر إبراهيم بعد اعتقاله من قبل الدعم السريع

طالبت منظمات وصحفيون في السودان بإطلاق سراح الصحفي معمر إبراهيم، الذي اعتقلته قوات الدعم السريع عقب سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، غربي البلاد.

ونشرت منصات سودانية مقاطع مصور لمعمر عقب اعتقاله، يوم الأحد، وهو يتحدث محاطا بعدد من مسلحي الدعم السريع، ويقول إنه “في أيد أمينة”، مطالبا بالتواصل مع قوات الدعم السريع لإطلاق سراحه.

وأدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال معمر، وحمّلت قوات الدعم السريع “المسؤولية الكاملة” عن سلامته.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معمر، وقالت إن اعتقاله “انتهاك واضح لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في تغطية الأحداث داخل مناطق النزاع”.

كما أعربت النقابة “عن قلقها على سلامة الصحفيين الموجودين في مدينة الفاشر، في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة”، مطالبة بـتوفير الحماية الكاملة لهم.

بدوره أدان عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر اعتقال معمر.

وقال ميرغني إن معمر ظل “طوال شهور في ظروف بالغة التعقيد ينقل للعالم الصورة الحقيقية للأوضاع الإنسانية داخل مدينة الفاشر”.

وأضاف أن العمل على إطلاق سراح معمر وضمان سلامته هو “مسؤولية كل المنظمات الصحفية في العالم”.

من جهته، استنكر عطاف محمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني، في تصريحات للجزيرة مباشر اعتقال معمر، قائلا إنه كان “ينقل الحقيقة المجردة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها مواطنو الفاشر من موت وجوع وعطش وحصار”.

وحمل عطاف قوات الدعم السريع وتجمع “تأسيس” المسؤولية الكاملة عن سلامة معمر، مطالبا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة بالضغط واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حمايته وإطلاق سراحه.