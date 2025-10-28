كتائب القسام تستعد لتسليم جثة أسير إسرائيلي عُثر عليها داخل نفق

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلّم عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال، بعد العثور عليها في مسار نفق بقطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن عملية التسليم تأتي بعد العثور على الجثة قبل وقت قصير داخل أحد أنفاق القطاع، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية بشأن هوية الجندي أو الجهة التي ستسلّم إليها الجثة.

ومنذ 13 من الشهر الحالي، أطلقت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلَّمت جثث 16 أسيرا وتتبقى 12.

وتؤكد الحركة أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج إلى وقت للبحث عن بقية الجثث وإخراجها في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت حرب الإبادة 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.