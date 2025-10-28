المقاومة تسلّم جثة أسير إسرائيلي إلى الصليب الأحمر (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن المقاومة الفلسطينية سلَّمت جثة أسير إسرائيلي إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الاثنين.

وأوضح المراسل أن عملية التسليم جرت في شارع النفق وسط مدينة غزة.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر سيارات تابعة للصليب الأحمر فور انتهاء عملية التسلُّم، وهي متجهة لتسليم جثة الأسير إلى قوات الاحتلال.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تسلُّم جثة الأسير من الصليب الأحمر.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من استخراج جثة أسير إسرائيلي وستقوم بتسليمها.

ودخلت فرق من الصليب الأحمر الدولي وآليات ومعدات برفقة أفراد من فصائل المقاومة الفلسطينية إلى حي التفاح شمالي قطاع غزة، يوم الاثنين، في إطار عملية مشتركة للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية.

بهذا تكون المقاومة الفلسطينية قد سلَّمت جثث 17 أسيرا إسرائيليا، وتتبقى 11 جثة. وتقول المقاومة الفلسطينية إنها تحتاج إلى وقت وإدخال معدات ثقيلة لاستخراج الجثث المتبقية.

وأطلقت المقاومة سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.