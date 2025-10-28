بعد 58 عاما من الغياب.. المعارض لنظام الأسد حسين خلف يعود إلى بلاده (فيديو)

عاد المعارض السوري السابق حسين شلاش خلف إلى مدينته “سلمية” في ريف حماة بعد غيابٍ دام أكثر من 58 عامًا بسبب نظام الأسد، وسط مشهدٍ مؤثرٍ اختلطت فيه الدموع بالابتسامات.

وقال حسين خلف، للجزيرة مباشر، من منزله الذي لم يدخله منذ عام 1967: “الحمد لله. دخلنا بسرعة بدون قيود، ودخلت في المطار بجواز السفر وهويتي السورية الأولى والأخيرة التي أمتلكها منذ 58 عاما”.

وأضاف المعارض السابق، الذي قضى أغلب فترات حياته في الجزائر، أنه كان ممنوعا من السفر إلى سوريا، وأن نظام الأسد كان يحقق باستمرار مع عائلته ويضغط على أشقائه بسبب وثائق تخلفه عن الخدمة العسكرية.

وختم حديثه بالتعبير عن مشاعره المختلطة التي راودته حينما دخل سوريا، قائلا إنه رغم معاناته في السنوات التي حرم فيها من دخول موطنه فإنه حرص دائما على التفاؤل وعلى قدرة السوريين على إسقاط نظام الأسد، وهو ما حدث.

رفض أن تدفن والدتي في موطنها

أما ابنته نيروز خلف، فلم تتمالك دموعها خلال حديثها للجزيرة مباشر، حيث قالت: “عندما أصبحت أما، أدركت مشاعر جدتي التي حُرمت من ابنها كل هذه الفترة، وظللت أبكي باستمرار بعد استيعابي لذلك”.

وأضافت: “عندما توفى جدي لم نعرف ما الذي سنقوله لوالدي وكيف سنخبره بالمصيبة، ورفض النظام أيضا أن تُدفن والدتي في موطنها بعد وفاتها في الغربة عام 2023”.