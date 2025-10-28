بقايا جثة أسير تثير الجدل في إسرائيل.. و3 خيارات أمام نتنياهو

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الخطوات المحتملة للرد على ما وصفته إسرائيل “بانتهاك حماس للاتفاق بشأن جثمان القتيل المخطوف أوفير تسرفاتي”، حسبما أفاد ديوان رئيس الوزراء.

وأوضح البيان أن حماس أعادت أمس الاثنين أشياء تعود لتسرفاتي، الذي سبق وأعيد جثمانه إلى إسرائيل في وقت سابق.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاجتماع سيبحث فرض عقوبات على حماس بعد أن أعادت الأخيرة الليلة الماضية رفات القتيل الأسير.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين أن المنظومة الأمنية ستقترح أمام نتنياهو ثلاثة خيارات للعقوبات، تشمل تقليل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، إضافة إلى شن غارات جوية وتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات في حماس.

وقال مسؤول أمني لإذاعة الجيش إن تطبيق أي من هذه العقوبات “يتوقف على موافقة الإدارة الأمريكية”، مضيفا: “لست واثقا بأنهم سيوافقون على ذلك”.

وأفادت مراسلة هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات قررت وقف جولات حماس مع الصليب الأحمر التي كانت تُجرى في المنطقة الصفراء، بحسب ما نقلته قناة “كان” عن مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن هذا القرار “يأتي كعقوبة على خلفية تصرفات حماس الأخيرة”، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لاتخاذ خطوات إضافية لاحقاً يتم الاتفاق عليها خلال المناقشات مع رئيس الوزراء.

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب ستقدم للولايات المتحدة توثيقا يوضح قيام عناصر من حماس بنقل جثة مخطوف إسرائيلي من أحد المباني إلى حفرة حفرت حديثا وتسليمها إلى الصليب الأحمر بوصفها جثة مخطوف تم انتشاله من الأرض.

جثة عميرام كوبر

على صعيد ذي صلة، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن فرق البحث تمكنت من الوصول إلى النفق الذي يُعتقد أنه يحتوي على جثمان الأسير الإسرائيلي عميرام كوبر في مدينة خان يونس، وذلك بعد ثلاثة عشر يوما من عمليات البحث المتواصلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرق التي تعمل في خان يونس أكدت عدم قدرتها على انتشال جثمان كوبر، مشيرة إلى افتقارها لمعدات السلامة الضرورية التي تمكنها من الدخول الآمن إلى النفق وتنفيذ عملية الانتشال.

وكانت الجزيرة مباشر قد التقطت صورا جوية لاستمرار عمليات الحفر في محيط مدينة حمد شمالي خان يونس، وذلك ضمن جهود فرق الإنقاذ للبحث عن رفات كوبر.

وبينت الصور توسع نطاق الأعمال في المنطقة، وسط انتشار لآليات ثقيلة.

ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أفرجت حماس، عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 16 أسيرا من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب تقول إن العدد المتبقي 13، بعدما ادعت أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

وأكدت حماس، في أكثر من مناسبة أنها تسعى “لإغلاق الملف”، وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

وفي مؤتمر صحفي بإسرائيل، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن قضية الأسرى القتلى بغزة “معقد ولن يتم بين عشية وضحاها، فبعضهم مدفون تحت آلاف الكيلوغرامات من الركام، وآخرون لا يُعرف مكانهم. علينا التحلي بالصبر، سيستغرق الأمر بعض الوقت”.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفا، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.