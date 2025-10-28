تحالف السودان التأسيسي: شكلنا لجنة للتحقيق في مقاطع تُظهر ارتكاب قواتنا انتهاكات ضد المدنيين في الفاشر

قال تحالف السودان التأسيسي الذي تقوده قوات الدعم السريع، إنه شكل لجنة للتحقيق في مقاطع فيديو متداولة تُنسب إلى قواته ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا بولايتي شمال دارفور وشمال كردفان، وفي مناطق أخرى تخضع لسيطرته، وفق بيان صادر عن التحالف.

وزعم المتحدث باسم التحالف، علاء الدين عوض نقد، أن كثيرًا من تلك المقاطع “فبركها إعلام الحركة الإسلامية” ومن سماهم “مرتزقة من القوة المشتركة”، مدعيا أن الهدف منها “تشويه صورة التحالف وتقويض عملية السيطرة على المدن من قبضة الميليشيات”.

وأضاف علاء الدين أن قوات تحالف التأسيس أجلت نحو 800 ألف مدني من الفاشر إلى مناطق آمنة خلال العمليات العسكرية، معتبرًا أنه “من غير المنطقي أن تُتّهم بانتهاك حقوق المدنيين” بعد سيطرتها على المدينة.

مقتل 2000 مواطن

من جانبها، قالت القوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني إن “ميليشيا الدعم السريع” قتلت أكثر من 2000 مواطن أعزل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ووصفت ما حدث بأنه “جرائم بشعة” ضد المدنيين خلال اليومين الماضيين.

وحملت القوة في بيانها قوات الدعم السريع و”الدول الداعمة لها” و”تحالف تأسيس” المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عن تلك الانتهاكات، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية إلى تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية ومحاسبة المسؤولين عنها دوليًا.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن ما جرى في مدينة الفاشر “يستدعي التماسك والتفكير بعقل الدولة وتحمل مسؤولية الوطن”.

وأضاف خلال مخاطبته ورشة نظمها مجلس الأحزاب السياسية بمدينة بورتسودان أن “السودان سيبقى قويًا ما دام أبناؤه متمسكين بالوحدة ومؤمنين بعدالة قضيتهم”، داعيًا إلى تحويل الهزيمة إلى درسٍ يدفع نحو الوحدة والسلام والاستقرار.