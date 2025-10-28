شاهد: لحظة العثور على جثة جندي إسرائيلي في خان يونس

أظهرت مشاهد خاصة بالجزيرة مباشر لحظة إخراج كتائب القسام جثة الأسير الإسرائيلي عميرام كوبر، بعدما أعلنت فرق البحث التابعة للقسام منذ ساعات وصولها إلى موقع النفق الذي وجدت فيه جثة الأسير.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الجثة لقائد وحدة خاصة في جيش الاحتلال، وإن فرق البحث الميدانية وصلت اليوم إلى النفق الذي توجد فيه جثة الأسير الإسرائيلي عميرام كوبر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد 13 يوما من أعمال البحث المتواصلة التي استمرت في ظروف ميدانية وأمنية معقدة.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة طلبت أجهزة فحص غاز ومعدات سلامة من الجهات المعنية قبل النزول إلى النفق، مشيرة إلى أن إخراج الجثة لم يكن ممكنا دون استكمال تجهيزات الأمان الخاصة.