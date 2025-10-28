شباب الخرطوم يتطوعون لتوفير أدوية مجانية لمرضى حمّى الضنك (فيديو)

تطوع عدد من الشباب في ولاية الخرطوم السودانية في مبادرة تسعى إلى توفير الأدوية والمحاليل مجانا للمرضى والمحتاجين، في ظل تفشي وباء حمّى الضنك في عدد من الولايات، وعلى رأسها الخرطوم التي تشهد نقصا حادا في المحاليل الوريدية والمستلزمات الطبية.

ويقوم على المبادرة الناشطة سوهندا عبد الوهاب، ويشارك فيها عدد من الشباب المتطوعين في العمل الإنساني والخيري.

وقال المتطوع في المبادرة محمد جادين، للجزيرة مباشر، إن الجهود بدأت منذ ما قبل اندلاع الحرب، واستمرت رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح جادين “المبادرة الخيرية قامت من قبل الحرب في الإطعام والبازارات وغيره، وحاليا في ندرة بالمحاليل والأدوية لحمّى الضنك، الحمد لله قدرنا نوفر أدوية كثيرة رغم الصعوبة، وحاليا نوفر كميات كبيرة من الأدوية والمحاليل، بدءا من بورتسودان وحتى الخرطوم وبحري وأم درمان، وصولا إلى شرق النيل”.

وأشار عدد من المستفيدين إلى أن المبادرة أسهمت في تخفيف معاناة المرضى بمدن العاصمة الثلاث، وأصبحت وجهة رئيسية يلجأ إليها المواطنون للحصول على الأدوية والمحاليل مجانا في ظل تفشي الوباء وندرة الأدوية.