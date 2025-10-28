“كان يدافع عن أمّه”.. مزارع فلسطيني يتحدث عن اعتداء جنود الاحتلال ومستوطنين عليه في بيت لحم (فيديو)

روى الفلسطيني أحمد شكارنة للجزيرة مباشر تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليه هو وأمه المسنة بالقرب من إحدى المستوطنات، مبينًا أن الاعتداء كان من قبل مستوطن وجنود بعد أن حاولت أمه الوصول لأرضها لقطف ثمار الزيتون.

وأظهر مقطع فيديو متداول اعتداء مستوطن وعدد من جنود الاحتلال على شكارنة في بلدة نحالين غرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، أثناء محاولتهم قطف ثمار الزيتون من أرضهم.

وأوضح شكارنة أنه حاول إيصال الدواء لوالدته بعد احتجازها من قبل الجيش، فتم احتجازه هو الآخر والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

حرب على شجرة الزيتون

وأضاف للجزيرة مباشر: “جاء المستوطن واعتدى علينا، وطبعا ضربنا ضرب مبرح جدا، والجيش مسكوني صاروا يضربوا مع المستوطن على سبيل ما نرجع على هذه الأرض”، وأردف قائلًا: “اقتادونا نحو المستوطنة، وتم احتجازنا حتى الساعة العاشرة مساءً قبل إطلاق سراحنا”.

وقال “هذه الأرض ملك لهم، مؤكدا أنهم لن يتخلوا عنها مهما كان الثمن، وأنهم صامدون في هذه الأرض ولن يفرطوا في شجر الزيتون”، موضحًا أن الاحتلال يشن حربًا على شجرة الزيتون.

وأردف بأن والدته مريضة، ولا أحد يمكن أن يثنيها عن الوصول لأرضها، التي توارثتها عن أجدادها.

وختم شكارنة تأكيده على حب الأرض وعدم التفريط بها مهما كان الثمن، في ظل هجمات الاحتلال ضد الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم.