“نمر بلحظة صعبة في طريق طويل”.. مالك عقار يعلق على الأحداث في الفاشر

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أن ما جرى في مدينة الفاشر يستدعي “التماسك والتفكير بعقل الدولة وتحمل مسؤولية الوطن”.

وخلال ورشة نظمها مجلس الأحزاب السياسية في مدينة بورتسودان، الثلاثاء، شدد عقار على أن “السودان سيبقى قويا ما دام السودانيون متمسكين بالوحدة ومؤمنين بعدالة قضيتهم”.

وأشار إلى أن البلاد “تمر بلحظة صعبة في طريق طويل”، داعيا إلى “تحويل الهزيمة إلى درس يدفع نحو الوحدة والانتصار وإحلال الاستقرار”.

وشهدت الفاشر في الأيام الماضية معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، التي أعلنت سيطرتها على أجزاء من المدينة، بينها مقر الجيش الأحد.

الاتحاد الإفريقي يدين انتهاكات قوات الدعم السريع

بدوره، أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ما وصفها بـ”الفظائع والانتهاكات” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر.

وفي بيان عقب اجتماع طارئ بأديس أبابا، طالب المجلس بـ”وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتأمين ممرات إنسانية آمنة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.

كما أكد رفضه “جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السوداني”، محذرا من أن الجهات التي تدعم أطراف الصراع ستتحمل المسؤولية عن تبعات ذلك.

The #AUPSC held its 1305th Emergency meeting today in Addis Ababa to deliberate on the worsening situation in #Sudan. Chaired by H.E. Amb. Tebelelo Alfred Boang, Chairperson of the #AUPSC for Oct 2025, the Council expressed grave concern over the escalating violence and… pic.twitter.com/CQNRLrmEVk — African Union Political Affairs Peace and Security (@AUC_PAPS) October 28, 2025

الأمم المتحدة: نزوح جماعي وانتهاكات مروعة في الفاشر

بدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن “العنف في الفاشر يجبر المدنيين على الفرار إلى منطقة طويلة”.

وأضاف غراندي أن “الوافدين الجدد تحدثوا عن تحركات خطيرة وانتهاكات مروعة”.

وشدد في تغريدة له على منصة “إكس” قائلا: “أنضم إلى أولئك الذين يدعون إلى احترام القانون الإنساني الدولي والممر الآمن، وبشكل عاجل وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع العبثي في السودان”.

Violence in El Fasher #Darfur is forcing civilians to flee to Tawila. New arrivals report dangerous movements and horrific abuses. I join those calling for respect of International Humanitarian Law, safe passage and most urgently a ceasefire to end the senseless Sudan conflict. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 28, 2025

“تحقيق مستقل”

وأعلن تحالف السودان التأسيسي تشكيل لجنة للتحقيق في مقاطع الفيديو المتداولة التي تنسب إلى قواته ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في الفاشر وبارا.

وصرّح المتحدث باسم التحالف، علاء الدين عوض نقد، أن “كثيرا من تلك المقاطع فبركها إعلام الحركة الإسلامية والمرتزقة من القوة المشتركة”، وتهدف لتشويه صورة التحالف.

وأوضح نقد أن قوات التحالف أجلت نحو “800 ألف مدني من الفاشر إلى مناطق آمنة خلال العمليات العسكرية”، معتبرا أنه “من غير المنطقي أن تتّهم بانتهاك حقوق المدنيين” بعد السيطرة على المدينة.

الجيش يغادر الفاشر

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أعلن مساء الاثنين، مغادرة القيادة العسكرية مدينة الفاشر لتجنيبها مزيدا من “التدمير والقتل الممنهج” على يد “الدعم السريع”.

وتخوض قوات الجيش والدعم السريع حربا منذ 15 أبريل/ نيسان 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وقتل في الحرب نحو 20 ألف شخص، وشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، فيما قدّرت دراسة جامعية أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.