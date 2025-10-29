الاحتلال يسلم 30 إخطار هدم ووقف بناء في العيسوية والزعيم شرق القدس

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 30 إخطارا بالهدم تستهدف منازل مقدسيين في بلدتي العيسوية والزعيم شمال القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس في بيان، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال سلّمت الاثنين الماضي نحو 15 إخطارا بوقف البناء وهدم عدد من المنازل، بحجة البناء دون ترخيص.

وسلّمت قوات الاحتلال أيضا 15 إخطارا آخر في تجمع السعيدي البدوي ببلدة الزعيم شرق المدينة.

وأضافت المحافظة، أن الإخطارات تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل ضد المناطق المقدسية، وضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان قسرا وتفريغ المنطقة من أهلها.

وأشار البيان إلى أن إجراءات الاحتلال تأتي ضمن محاولات لفرض واقع ديمغرافي جديد يُضعف الوجود الفلسطيني في المدينة ويُسهّل التوسع الاستعماري في محيطها، وتنفيذا لمشروع E1 ضمن المشروع الكبير المسمى القدس الكبرى.

أكثر من 1000 عملية هدم

ونفذ الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، نحو 10020 عملية هدم بالضفة الغربية بما فيها القدس، استهدفت 3679 منشأة من بينها 1288 منزلاً مأهولاً و244 منزلاً غير مأهول، كما قامت بتوزيع 1667 إخطار هدم لمنازل ومنشآت، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

وتزامن ذلك، مع تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث قتل جيش الاحتلال ما لا يقل عن 1060 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10000 مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.