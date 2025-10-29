ترامب: شعبيتي في أعلى مستوياتها وليس مسموحا لي بالترشح لولاية ثالثة.. هذا مؤسف

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أسفه لأنه “ليس مسموحا” له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة على الرغم من “شعبيته في أعلى مستوياتها”، على حد وصفه.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّ “شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث، إنه لأمر مؤسف”.

وينصّ التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة الذي أقرّ عام 1947 على أنّه “لا يجوز انتخاب أيّ شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.

وترامب الذي شغل ولاية أولى من 2017 حتى 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يتحدث مؤخرا بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر.

وعرض الرئيس الجمهوري مرارا قبّعات حمراء تحمل عبارة “ترامب 2028″، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تصرف ماكر

ومن الفرضيات التي سادت محيط الملياردير البالغ من العمر 79 عاما إمكان ترشّحه بعد 3 سنوات لمنصب نائب الرئيس، على أن يترشح نائب الرئيس الحالي جيه دي فانس لمنصب الرئيس.

وفي حال فوز جاي دي فانس، يستقيل بحسب هذه النظرية، مفسحا لعودة ترامب إلى البيت الأبيض رئيسا، بالالتفاف على المادة 22 من الدستور.

وقال ستيف بانون أحد المنظرين لحركة “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد” في حديث لمجلة أيكونوميست إن “ترامب سيكون رئيسا في عام 2028، الناس عليهم أن يتقبلوا هذه الفكرة”.

وأضاف بانون الذي سبق أن عمل مستشارا للرئيس، “هناك خطة” من أجل تحقيق ذلك، ستُعلن “في الوقت المناسب”.

لكنّ ترامب استبعد هذا الخيار في تصريحات الاثنين الماضي وقال “لي الحقّ أن أفعل ذلك، لكنني لن أفعله”. وأضاف “سيكون ذلك تصرفا ماكرا. ليس جيدا”.