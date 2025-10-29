رئيس وزراء قطر: أي تسوية يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة ومعالجة الأسباب الجذرية للحرب (فيديو)

توقّع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم ما وصفه بـ”الانتهاكات” التي شهدها خلال الساعات الماضية، مشددا على التزام الأطراف الرئيسة بضرورة الحفاظ على الهدوء، ومواصلة الجهود من أجل تثبيت الاتفاق وتهيئة الظروف لسلام دائم.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في حديثه أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك خلال زيارة رسمية يقوم بها للولايات المتحدة، إن “الطرفين الرئيسيين يقران بضرورة صمود وقف إطلاق النار وضرورة التزامهما بالاتفاق”، مضيفا “نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار في غزة أمس، وهذا أمر متوقع، ونعمل على التأكد من صمود الاتفاق”.

خطة ترامب

وأوضح أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تتضمن نقاطا رئيسية بينها إنهاء الحرب وعدم وجود أي احتلال أو ضم لأي أراضٍ”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم وقف إطلاق النار في غزة، ونحن نركز على ضمان صمود هذا الاتفاق رغم الصعوبات”.

انسحاب إسرائيلي كامل

وأكد رئيس الوزراء القطري أن أي تسوية سياسية يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الحرب، قائلا “هذه الحرب بالغة التعقيد، وكذلك الحل معقد، لكننا نسعى لخلق أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني بعد سنوات من المعاناة”.

وأضاف أن الجهود القطرية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار “واجهت الكثير من التحديات، والطريق لم يكن سهلا”، مشيرا إلى أن “الوضع كان معقدا في غزة أمس، لكننا نحرص على استمرار الاتفاق والعودة إلى المسار الصحيح”، وكشف أن حركة (حماس) قد “أكدت لنا أنها جاهزة للتخلي عن الحكم في غزة”، في إشارة إلى استعداد الحركة لتمهيد الطريق أمام ترتيبات فلسطينية جديدة لإدارة القطاع.

إصلاح السلطة الفلسطينية

وتطرق الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى جهود عدد من الدول في المنطقة لإصلاح السلطة الفلسطينية، مبينا أن “هناك تقدما يسجل في هذا المسار”، ومؤكدا أن خطة الرئيس ترامب “تنص على أن الحكم في غزة سيكون مؤقتا حتى تنتهي السلطة الفلسطينية من إقرار الإصلاحات المطلوبة وتصبح جاهزة لتسلم دورها في القطاع”.

وفي سياق آخر، دان رئيس الوزراء القطري ما وصفه بـ”المعاملة غير الإنسانية والبربرية” التي يظهرها الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقاطع “الفيديو” مع السجناء الفلسطينيين، وقال “هناك مئات الأشخاص مثل مروان البرغوثي في السجون الإسرائيلية، والسلطات ترفض الإفراج عنهم لأن أسماءهم تحمل رمزية عالية”.

أثر الاعتداء في قطر

كما تحدث عن الأثر الذي تركه “الاعتداء على قطر” في نظر دول مجلس التعاون تجاه إسرائيل، قائلا إن “الهجوم على قطر أثر بعمق على نظرة دول الخليج لإسرائيل، وأثبت للولايات المتحدة أن جميع الخطوط الحمراء في المنطقة تم تجاوزها”.

وأضاف “شعرنا بالخيانة لأننا كوسطاء تعرضنا للهجوم، وهو أمر لم يكن أحد يتخيله. ما حدث كان صدمة للعالم أجمع، خصوصا أن المباني المستهدفة كانت في منطقة سكنية تضم مدارس وسفارات”.

المكافآت بدلا من العقوبات

وفي ختام كلمته، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن لقطر “مصلحة حقيقية في بناء علاقات صلبة مع الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بضرورة “اعتماد المجتمع الدولي على تقديم المكافآت بدلا من العقوبات في التعامل مع أفغانستان“، كما شدد على أن الدوحة “تحرص على تحقيق تقدم في جهود حل النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية”.

واستعرض رئيس الوزراء القطري الدور الوسيط الذي تلعبه بلاده في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، موضحا أن “الثقة والمصداقية هما أهم ما يميز وساطة قطر، فنحن نقدم حلولا عملية ومقبولة، ونمتلك القدرة على التحرك بشكل رصين ومتوازن لتحقيق اختراقات حقيقية في مسارات السلام”.