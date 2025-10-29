سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية “حجب الرؤية” في الضفة الغربية وتوجه تحذيرا للاحتلال

أعلنت كتائب سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تنفيذ “عملية حجب الرؤية” في عدة مدن بالضفة الغربية، مؤكدة أن العمليات ستتواصل حتى “زوال الاحتلال”.

وقال قائد ميداني في الكتائب في تعليق على تليغرام إن قيادة سرايا القدس أصدرت الإيعاز لبدء عملية “حجب الرؤية” التي “استهدفت عيون العدو وطائراته المسيرة في كافة مدن الضفة الغربية“، مضيفا أن المقاومة تعاملت مع الطائرات المسيرة “بالوسائط النارية المناسبة” وأنهم أدخلوا “أسلحة جديدة إلى ميدان المواجهة”.

وأشار إلى أن الجانب الاستخباري في سرايا القدس نجح في استخلاص “معلومات قيمة من تلك المسيرات تتعلق بمواقع وتحشدات العدو”، وهو ما قالت السرايا إنه أثر على مسرح العمليات وأسهم في تنفيذ “عدة عمليات” واستهداف مواقع وحواجز ونقاط عسكرية، ووضع عبوات على مسارات الآليات العسكرية. وأضاف أن هذه المعلومات لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها في هذه المرحلة.

وأكد القائد الميداني أن تشكيلات سرايا القدس تواصل العمل بتكتيكات ميدانية جديدة حسب ظروف الميدان، وأن قدرات الكتائب “بخير” وبأن “بنادقهم ستبقى مشرعة في وجه الاحتلال النازي”، في تأكيد على استمرار الهجمات طالما استمرت عمليات الاغتيال والانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وحذر القائد الميداني الاحتلال من أن “العمل العسكري في الضفة الغربية لن يتوقف”، وأن على قوات الاحتلال “أن تنتظر المزيد”، مع دعوة موجهة إلى المرابطين بأن الكتائب “على قدر المسؤولية” وستكمل مسيرها “بإصرار وثبات حتى النصر”.