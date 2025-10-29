شراكة قطرية تركية تطلق مرحلة جديدة في الصناعات الدفاعية بإنتاج الدبابة “ألطاي” (فيديو)

برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، شهدت العاصمة التركية أنقرة أمس الثلاثاء افتتاح مصنع “BMC” للمدرعات والمحركات الثقيلة، في شراكة استراتيجية بين تركيا وقطر، حيث تمتلك مجموعة برزان القابضة القطرية نسبة 49.9% من المشروع.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين، بما يسهم في تطوير القدرات الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية في تركيا وقطر.

ويُعد المصنع من أهم المشاريع الدفاعية المشتركة، إذ سيبدأ بإنتاج أول دبابة من طراز “ألطاي”، التي تمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا الدبابات.

عهد جديد في الصناعات الدفاعية

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، قال أردوغان إن “ألطاي” تفتح أبواب حقبة جديدة في تكنولوجيا الدبابات الحديثة، موضحا أن المشروع يُظهر التقدم الكبير الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الصناعي والدفاعي.

وأشار أردوغان إلى أن المصنع الجديد يمتد على مساحة 840 ألف متر مربع، ويضم مراكز بحث وتطوير واختبار وتدريب، ويعمل به أكثر من 1500 موظف مؤهل. ومن المقرر أن ينتج المصنع 8 دبابات “ألطاي” و10 مدرعات “ألطوغ” شهريا.

وأضاف أن الدبابة “ألطاي” طُورت لتتكيف مع بيئات القتال الحديثة، وزُودت بأنظمة تحكم رقمية وحماية متقدمة، مؤكدًا أن تركيا “لم تعد دولة تتابع الآخرين، بل أصبحت دولة يُتابَع ما تقوم به”.

سينتج شهرياً 8 دبابات ألطاي و10 مدرعات ألطوغ.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفتتح مصنع بي إم سي أنقرة لإنتاج الدبابات والمركبات المدرعة من الجيل الجديد.#تفاعل ليصل إليك كل جديد pic.twitter.com/gk13FAILbE — TRT عربي (@TRTArabi) October 28, 2025

نحو اكتفاء دفاعي كامل

وقال الرئيس التركي إن بلاده حققت قفزة كبيرة في الصناعات الدفاعية خلال 23 عامًا، إذ ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي من أقل من 20% إلى نحو 80%، موضحًا أن أكثر من 3500 شركة تركية تعمل في هذا القطاع، بأكثر من 1400 مشروع في مراحل مختلفة.

كما كشف أن تركيا تحتل المرتبة الـ11 عالميًا في تصدير الصناعات الدفاعية، وتستحوذ على 65% من سوق الطائرات المسيّرة في العالم، متوقعًا زيادة هذه النسبة خلال العام المقبل.