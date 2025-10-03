آلاف المتظاهرين في جنوة.. عمال الموانئ يصعّدون دفاعا عن نشطاء أسطول الصمود (فيديو)

تظاهر الآلاف في مدينة جنوة، شمالي إيطاليا، للاحتجاج على اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الصمود.

وقبل أسابيع، هدد عمال موانئ المدينة بشل النشاط في النقاط التابعة لهم إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي مسار الأسطول.

“سنغلق إيطاليا بأكملها”

وبعد أقل من ساعة من اعتراض الاحتلال لقاربين من الأسطول، مساء الأربعاء، أُغلقت موانئ المدينة بالكامل، وأشعل العاملون النيران أمام مدخل البوابة الرئيسي بينما كانوا يهتفون “سنغلق إيطاليا بأكملها”.

وقال روميو، أحد عمال الموانئ، للجزيرة مباشر: “استجاب الناس للنداء الذي أطلقناه، عندما قلنا إننا إذا فقدنا الاتصال بأصدقائنا على متن السفينة لمدة 20 دقيقة فقط سنوقف كل شيء، هذه بداية فقط”.

خدمة “سيد ما”

وأضاف: “سنواصل دون توقف، حتى نحصل على إجابات من هذه الحكومة التي تركتنا”، متهما الحكمة بخدمة “سيد ما” يجلب لهم الكثير من المال.

وطالب روميو حكومة جيورجيا ميلوني بالرحيل بعد أن تركت عشرات المواطنين الإيطاليين في الأسطول دون حماية.