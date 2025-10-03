سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إسرائيل تبدأ ترحيل ناشطي “أسطول الصمود” بعد اعتراضه في المياه الدولية

السلطات الإسرائيلية تخطط لترحيل جميع الناشطين إلى بلدانهم الأوروبية
السلطات الإسرائيلية تخطط لترحيل الناشطين جميعهم إلى بلدانهم الأوروبية (رويترز)

سيد توكل

Published On 3/10/2025
آخر تحديث: 02:56 PM (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها رحّلت 4 مواطنين إيطاليين كانت قد اعتقلتهم ضمن مئات الناشطين الدوليين المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، مؤكدة أن بقية المحتجزين قيد الترحيل.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، سيطرت البحرية الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة للأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية، قبل أن تعتقل المئات من النشطاء الموجودين على متنها.

ترحيل الجميع 

وأوضحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تخطط لترحيل الناشطين جميعهم إلى بلدانهم الأوروبية، في خطوة أثارت إدانات دولية وانتقادات حقوقية وُجهت لتل أبيب بسبب اعتراض الأسطول في عرض البحر واحتجاز المشاركين فيه.

والخميس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي تمكن خلال 12 ساعة من السيطرة على 41 سفينة تقل نحو 400 مشارك في الأسطول.

كما أعلن الأسطول، صباح الجمعة، استيلاء القوات البحرية الإسرائيلية على سفينة “مارينيت” وهل آخر سفن أسطول الصمود.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية

