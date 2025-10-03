إسرائيل تبدأ ترحيل ناشطي “أسطول الصمود” بعد اعتراضه في المياه الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها رحّلت 4 مواطنين إيطاليين كانت قد اعتقلتهم ضمن مئات الناشطين الدوليين المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، مؤكدة أن بقية المحتجزين قيد الترحيل.

وخلال الساعات الـ48 الماضية، سيطرت البحرية الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة للأسطول أثناء إبحارها في المياه الدولية، قبل أن تعتقل المئات من النشطاء الموجودين على متنها.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham. Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025

ترحيل الجميع

وأوضحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تخطط لترحيل الناشطين جميعهم إلى بلدانهم الأوروبية، في خطوة أثارت إدانات دولية وانتقادات حقوقية وُجهت لتل أبيب بسبب اعتراض الأسطول في عرض البحر واحتجاز المشاركين فيه.

والخميس، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح البحرية الإسرائيلي تمكن خلال 12 ساعة من السيطرة على 41 سفينة تقل نحو 400 مشارك في الأسطول.

كما أعلن الأسطول، صباح الجمعة، استيلاء القوات البحرية الإسرائيلية على سفينة “مارينيت” وهل آخر سفن أسطول الصمود.