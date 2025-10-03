بن غفير يرد على قرار نتنياهو ترحيل ناشطي أسطول الصمود.. وحماس تعلّق

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح بترحيل ناشطي أسطول الصمود، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في عرض البحر خلال رحلتهم لكسر الحصار عن غزة.

وقال بن غفير في تدوينة على منصة “إكس” إن “قرار نتنياهو السماح لأنصار الإرهاب في الأسطول بالعودة إلى بلدانهم خطأ فادح”، مضيفا أنه “كان يجب إبقاؤهم في السجن لعدة أشهر”.

وأضاف الوزير اليميني المتشدد أن “إرسال هؤلاء النشطاء إلى بلدانهم مرة تلو أخرى سيشجعهم على العودة مجددا”، مطالبا بتشديد الإجراءات بحق المشاركين في قوافل كسر الحصار.

החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם – בטעות יסודה. אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי, כדי שהם יריחו את הריח של אגף המחבלים. הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם – והשליחה הזו גורמת לכך… pic.twitter.com/2jnz04QwZ5 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 3, 2025

“غطرسة وانحطاط”

ومن جانبها، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، بيانا صحفيا دانت فيه اقتحام بن غفير لمكان احتجاز المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، واعتبرت محاولته تهديدهم وإهانتهم “انعكاسا لغطرسة وانحطاط قادة الكيان الصهيوني”.

ووصف البيان تصرف بن غفير بوصف هؤلاء المتضامنين “إرهابيين” لمجرد سعيهم لإيصال المواد الغذائية والحليب لأطفال غزة، مؤكدا أن ذلك يستدعي إدانة دولية وأممية وسرعة الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا.

الموقف البطولي للمتضامنين

وأشاد البيان بـ”الموقف البطولي” للمتضامنين الذين تحدوا بن غفير ورفعوا شعارات مثل “فلسطين حرة”، معتبرا ذلك انعكاسا لشجاعة الرسالة الإنسانية التي يحملونها.

ودعت (حماس)، الشعوب والمنظمات المدنية حول العالم إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الفلسطينيين، وتعزيز حملات المقاطعة والعزل ضد إسرائيل، حتى يتوقف العدوان على غزة، وتنتهي جريمة الإبادة الجماعية.

“أنتم إرهابيون” بن غفير يهاجم محتجزي أسطول الصمود pic.twitter.com/hffwcOS8w5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2025

بدء الترحيل

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل الشروع بترحيل ناشطي “أسطول الصمود” الذين اعتقلتهم، مساء الأربعاء، في المياه الدولية بالبحر المتوسط.

وقالت في بيان “تم بالفعل ترحيل أربعة مواطنين إيطاليين، البقية في طور الترحيل”.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.