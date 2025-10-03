حماس تكشف تفاصيل ردها على خطة ترامب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياءً وجثامين، وَفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، مشيرة إلى أن موافقتها تأتي حرصا على وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع ورفض تهجير السكان أو احتلاله.

وفي بيان لها، اليوم، عبر قناتها على منصة “تلغرام”، أكدت حركة حماس “استعدادها للدخول فورا في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل العملية، بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع”.

وأوضحت حماس أن ردها جاء بعد “مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترامب”.

وجدّدت الحركة موافقتها على “تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي”.

وأوضحت حماس أن “بقية القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة ستُناقش في إطار وطني فلسطيني جامع، ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية”.

ترامب يمهل حماس

وفي وقت سابق اليوم، أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس، حتى الساعة الـ6 من مساء الأحد المقبل، بتوقيت واشنطن، للموافقة على خطته بشأن قطاع غزة.

وقال ترامب، في تدوينة له عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال “يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت واشنطن”.

ورأى ترامب أن هذا الموعد نهائي لحركة حماس لقبول الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة ومقترح تبادل الأسرى.

وأضاف “جميع الدول قد انضمت! وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق في إطار الفرصة الأخيرة هذه، سيندلع جحيم لم يرَه أحد من قَبل ضد حماس”، على حد تعبيره.

وتابع ترامب “سوف يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى”.

وأكد أن “خطته بشأن غزة حظيت بقبول من الدول الإقليمية، وأنها ستجلب السلام إلى المنطقة”.

وشدد ترامب على أنه “في حال إبرام الاتفاق، فلن يُتعرض لمقاتلي حماس المتبقين، معتبرا ذلك الفرصة الأخيرة للحركة”.

وطلب من الفلسطينيين في غزة الانتقال إلى مناطق أكثر أمنا، داعيا إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين فورا.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء.

وفي 29 سبتمبر/أيلول المنصرم، أعلن ترامب عن خطة تتألف من 20 بندا، من بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الخطة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي مع ترامب بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه يدعم خطة ترامب، معتبرا أنها تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب.