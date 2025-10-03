“كاميرات” المقاومة توثق لحظة انفجار هز آليات جيش الاحتلال في حي الشيخ رضوان (شاهد)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من عملية عسكرية نفذتها ضد قوات الاحتلال في مدينة غزة شمالي القطاع، وسط تصعيد إسرائيل لعدوانها في المدينة بالقصف والغارات.

ونشرت السرايا، اليوم الجمعة، مشاهد من العملية التي نفذها مقاومون، وقالت في مقطع “فيديو” بأنها “مشاهد من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة -مزروعة مسبقا- أثناء توغلها في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وبيّنت مشاهد من العملية، مقاومين وهم يعملون على تجهيز العبوة، ومتابعة آليات إسرائيلية ورصدها في محيط المنطقة المستهدفة، ثم مشهد يبيّن لحظة انفجار العبوة في الآليات الإسرائيلية.

قنص جندي إسرائيلي

وأمس الخميس كشفت سرايا القدس، أن مقاومين يتبعون لها، قاموا بقنص جندي إسرائيلي، في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى“.

وقالت سرايا القدس، في مقطع “فيديو” بأنها “مشاهد من قنص صهيوني يعتلي أحد المنازل بمحيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة.. ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وبثت مقطع “الفيديو”، الذي يظهر مشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما كان يعتلي أحد المنازل بمحيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي.

وبيّن المقطع أحد جنود الاحتلال وهو على سطح أحد المباني بمحيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما بدا مقاوم يوجه فوهة السلاح نحو الجندي، وسرعان ما أصابه وسقط على الأرض.