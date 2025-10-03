لحظة اعتراض “مارينيت”.. البحرية الإسرائيلية تستولي على آخر سفن أسطول الصمود (شاهد)

اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، السفينة “مارينيت” أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة ضمن رحلتها لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 18 عاما.

وأظهرت مقاطع مصورة، بثتها الجزيرة مباشر، لحظة اقتراب زوارق حربية إسرائيلية من السفينة قبل السيطرة عليها.

كما أكدت البيانات الملاحية لأسطول “الصمود العالمي إلى غزة” أن عملية الاعتراض وقعت في عرض البحر بعيدا عن الشواطئ الفلسطينية.

🔴البيانات الملاحية لأسطول الصمود تظهر اعتراض السفينة مارينيت في المياه الدولية خلال رحلتها لكسر الحصار عن غزة لحظة بلحظة.. آخر الأخبار في #غزة والعالم#الجزيرة_مباشر https://t.co/NoNtbcbz5y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2025

قوات خاصة إسرائيلية

وأفادت تقارير ميدانية أن مقاتلي الوحدة البحرية الإسرائيلية الخاصة “شاييطت 13” نفذوا عملية السيطرة على السفينة، التي كانت الأخيرة ضمن الأسطول بعد أن تأخرت في الإبحار نتيجة عطل تقني.

وكانت “مارينيت” قد واصلت رحلتها مقتربة من سواحل غزة قبل أن يتم اعتراضها.

وكان طاقم السفينة قد تلقى تحذيرا من السلطات الإسرائيلية أمس، يفيد بأنه في حال اقتراب النشطاء من شواطئ القطاع فسيتم اعتقالهم.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في دول عدة، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.