سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

لحظة اعتراض “مارينيت”.. البحرية الإسرائيلية تستولي على آخر سفن أسطول الصمود (شاهد)

في المياه الدولية

لقطة من بث مباشر تُظهر البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة "مارينيت"، آخر سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة لغزة
مدة الفيديو 03 دقيقة 17 ثانية 03:17

سيد توكل

Published On 3/10/2025
|
آخر تحديث: 11:55 AM (توقيت مكة)

حفظ

اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، السفينة “مارينيت” أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة ضمن رحلتها لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 18 عاما.

وأظهرت مقاطع مصورة، بثتها الجزيرة مباشر، لحظة اقتراب زوارق حربية إسرائيلية من السفينة قبل السيطرة عليها.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما أكدت البيانات الملاحية لأسطول “الصمود العالمي إلى غزة” أن عملية الاعتراض وقعت في عرض البحر بعيدا عن الشواطئ الفلسطينية.

قوات خاصة إسرائيلية

وأفادت تقارير ميدانية أن مقاتلي الوحدة البحرية الإسرائيلية الخاصة “شاييطت 13” نفذوا عملية السيطرة على السفينة، التي كانت الأخيرة ضمن الأسطول بعد أن تأخرت في الإبحار نتيجة عطل تقني.

وكانت “مارينيت” قد واصلت رحلتها مقتربة من سواحل غزة قبل أن يتم اعتراضها.

وكان طاقم السفينة قد تلقى تحذيرا من السلطات الإسرائيلية أمس، يفيد بأنه في حال اقتراب النشطاء من شواطئ القطاع فسيتم اعتقالهم.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في دول عدة، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية

إعلان