متحدث الأونروا يحذر من “تصنيف” قد يمهد لمجزرة جماعية في غزة ويكشف عن “الحلول الممنوعة” (شاهد)

أكد الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة أن ما يحدث في قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية هو عملية “هندسة تجويع” واضحة المعالم.

الأونروا تملك حلولا فورية لكن إسرائيل تمنعها

وأشار أبو حسنة خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر للحديث عن تفاصيل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدا إلى أن الرد على التساؤل حول هندسة التجويع بسيط جداً، حيث تمتلك الأونروا وحدها حوالي 6000 شاحنة تنتظر على أبواب القطاع، تحوي عشرات الآلاف من الخيام، ومواد غذائية وأدوية تكفي غزة لمدة ثلاثة شهور.

وتسائل أبو حسنة، “لماذا لا تسمح إسرائيل بإدخال هذه المساعدات؟.. ما يدخل إلى قطاع غزة حاليا، يتراوح بين 50 و60 شاحنة، وهو فقط 9% أو 10% من احتياجات سكان قطاع غزة”.

وأكد الناطق باسم الأونروا أن هناك رؤية واضحة أن يعيش هؤلاء السكان على الكفاف، في إشارة إلى أن ما يدخل هو الحد الأدنى للبقاء، بينما تنتظر آلاف الشاحنات التي اشترتها الأونروا بمئات الملايين من الدولارات.

مجاعة وأمراض تفتك بالقطاع

وأوضح أبو حسنة أن المجاعة التي كانت محصورة في مدينة غزة وشمالها تنتشر الآن إلى الوسط والجنوب مع انتشار سوء التغذية أكثر من 90% بين سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، كما أن هناك أكثر من 100 ألف طفل يعانون من المستوى الخامس من سوء التغذية.

ولفت إلى انتشار الكبد الوبائي والتهاب السحايا، كما أن المياه ملوثة في كل مناطق القطاع، حتى المياه التي يتم فلترتها غير صالحة بالمعنى العلمي الحقيقي.

وأضاف أنه “عمليا، 86% من مساحة القطاع و80% من مدينة غزة تحت الاحتلال المباشر، حيث يتجمع مئات الآلاف من الفلسطينيين حاليا في مساحة 8 كلم مربع فقط داخل مدينة غزة”.

تصنيف يمهد لمجازر

وشدد أبو حسنة على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال مباشر، هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن سكان القطاع بموجب القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية روما، وقيم الأمم المتحدة، لكنها “لا تريد تحمل هذه المسؤوليات وانتقد بشدة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بأن من بقي في غزة هم إرهابيون”، معتبرا هذا التصنيف “مقدمة لارتكاب مجازر بداخل قطاع غزة”.

ما الذي يجبر إسرائيل على فتح المعابر؟

وأشار الناطق باسم الأونروا إلى 3 اتجاهات رئيسية يمكن أن تجبر إسرائيل على فتح المعابر وإدخال المساعدات وان اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يكون بضمانات دولية وإقليمية (كالإدارة الأمريكية)، مما يسمح بـ”الإنعاش المبكر” لقطاع غزة.

ولفت إلى أن الضغوط السياسية المستمرة من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل، سيكون لها نتائج هامة. مشيرًا إلى أنه لا يمكن للعالم أن يصمد أمام هذه المشاهد المروعة وأكد أن هناك “نية حقيقية” لإجبار إسرائيل على فتح المعابر، لكنها تحتاج إلى تفعيل.

كارثة المفقودين

وحذر أبو حسنة من أن آلاف الفلسطينيين لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم تسجيلهم ضمن الضحايا، مشيرا إلى أن هذه المناطق خطرة ولا يمكن الوصول إليها. وأكد أن أرقام الذين قُتلوا وجُرحوا ستكون “صادمة لكل المراقبين”.

وختم بالإشارة إلى أن غزة “يتم الفتك بها على كافة الاتجاهات”، بما في ذلك استخدام الغذاء كسلاح حرب التجويع. وأشار إلى أن هذا الجنون يتجاوز المصلحة الإنسانية المشتركة، حيث إن نظام الصرف الصحي المنهار يهدد بتلويث شواطئ عسقلان وتل أبيب أيضا.