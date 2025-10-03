سياسة|فرنسا

محامون فرنسيون يتحركون لكشف مصير أكثر من 30 معتقلا في أسطول الصمود (فيديو)

الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج (يمين) تظهر على متن سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي
مدة الفيديو 05 دقيقة 12 ثانية 05:12
Published On 3/10/2025

حفظ

كشف محامو ناشطين فرنسيين مشاركين بأسطول الصمود، أن أكثر من 30 مواطنًا فرنسيًا ضمن الأسطول تم الاعتداء عليهم من قبل إسرائيل، وقالوا إنها انتهكت القانون الدولي الإنساني.

وقال المحامون خلال مؤتمر صحفي في باريس، اليوم الجمعة، إنهم سيقاضون الدولة الفرنسية بسبب موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على الناشطين الفرنسيين المشاركين بالأسطول العالمي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وطالبوا الحكومة الفرنسية برفع قضية ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها ضد الفرنسيين المشاركين في الأسطول.

معلومات عن مكان اعتقال الناشطين

وأكد المحامون، أن احتجاز قوارب الصمود من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هو انتهاك للقوانين الدولية، وقالوا إن طريقة معاملة الناشطين كانت مهينة للكرامة الإنسانية.

وأشار المحامون إلى أنه ليس لديهم أي تواصل مع الناشطين الـ35 المحتجزين في إسرائيل، موضحين أن أكثر من 30 مواطن فرنسي ضمن الأسطول تم الاعتداء عليهم من قبل إسرائيل.

وطالبوا السلطات الفرنسية بالحصول على معلومات بشأن مكان اعتقال الناشطين في إسرائيل، وقالوا إن الجيش الإسرائيلي اعترض قوارب وسفن الأسطول في المياه الدولية بطريقة غير قانونية وغير شرعية.

تحقيق مهمة إنسانية

وأكد المحامون خلال المؤتمر الصحفي، أن رحلة أسطول الصمود، تهدف لتحقيق مهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة.

وفيما يتعلق بمعاملة المعتقلين في إسرائيل، أكد المحامون أنهم سيتوجهون للعدالة الفرنسية لمقاضاة الوزراء الإسرائيليين الذين اتهموا الناشطين بالإرهاب، في إشارة إلى زيارة الوزير المتطرف بن غفير.

وقال المحامون إن ادعاءات بن غفير-الذي زار المعتقلين ووصفهم بالإرهابيين- بأن حماس هي من نظمت أسطول الصمود، مجرد أكاذيب ومعلومات مغلوطة.

وأكد محامو الناشطين الفرنسيين بأسطول الصمود، أن البحرية الإسرائيلية استخدمت أساليب العنف والترهيب ضد ناشطين سلميين أثناء اعتراض سفن أسطول الصمود.

لمتابعة المؤتمر الصحفي لمحامي ناشطين فرنسيين بأسطول الصمود كاملاً:

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان